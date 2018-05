Tränarteamet i Laholms FK dam är klart

laholm Nu står det klart vilka som kommer att leda Laholms FK dam under resterande delen av säsongen.

Magnus Nigelius-Solenheim och Peter ”Pippi” Larsson kommer att dela på ansvaret.

– Jag tycker att det känns väldigt smakfullt och bra. Det är inget dramatiskt för varken oss eller spelarna. Allt känns väldigt bra, säger Magnus Nigelius-Solenheim.

I förra veckan stod det klart att LFK:s huvudtränare Stefan Johansson inte får vara kvar i damlaget. Under helgen hade LFK-ledningen möte om hur man skulle gå vidare med tränarfrågan.

Efter mötet stod det klart att Magnus Nigelius-Solenheim och Peter ”Pippi” Larsson kommer att dela på huvudtränaransvaret under den återstående delen av säsongen. Båda har jobbat med laget i flera år och detsamma gäller Anders Ragnarsson som blir kvar som assisterande tränare.

Resterande delen av tränarteamet ser även det ut som tidigare: Magnus Ohlsson, Gisela Axeldal och Maria Nauchmann.

Nytt blir att LFK herrs huvudtränare Peter Åberg kommer in som en extraresurs varje vecka.

– Han kommer att gå in och hålla i vissa moment varje vecka. Vi har valt att kalla det taktiska moment, berättar Nigelius-Solenheim.

– Han kommer att hjälpa till med speluppbyggnad, försvarsspel och helt enkelt vara där med sina ögon och sin kompetens.

I övrigt blir det inte mycket nytt.

– Jag har ju jobbat i damlaget i fem-sex år och är bekant med alla spelare. Peter känner också alla och vi känner att vi har gruppens fulla förtroende. Det är inget dramatiskt för någon.

Förre huvudtränaren Stefan Johansson kommer att finnas kvar i klubben, åtminstone fram till sommaren.

– Jag har pratat med Stefan och det finns ingen schism. Stefan kommer att scouta motståndarlag och förhoppningsvis hitta specifika saker som vi kan dra nytta av, säger Magnus Nigelius-Solenheim och avslutar.

– Det vi behöver nu är tid. Vi ska fortsätta att jobba på och över tid ska det här kunna bli bra.