Eurovision måste bli säkerhetsmedvetet

En man ryckte mikrofonen ifrån Storbritanniens Eurovisiontävlande SuRie och ropade slagord om media från scenen. Det är tredje gången Eurovision störs av att någon springer upp på scenen och stör under ett nummer. Varför man inte blivit bättre på att hålla folk från scenen under pågående föreställning är en gåta, liksom varför man inte har prioriterat säkerhet.

Mannen ifråga beskrivs som ”aktivist”, men verkar mest ha haft som målsättning att sälja en konspirationsteoretisk bok. Eurovision kan inte gå med på att användas som billig marknadsföring av folk som vill ha en mångmiljonpublik för något som få annars skulle vara intresserade av.

Han har dessutom gjort samma sak på ett antal andra tv-sändningar, så varför han fortfarande släpps in på evenemangen är obegripligt.

Det finns också en allvarligare aspekt: vad händer om någon får för sig att försöka överfalla eller mörda en deltagare? Inget i hur mikrofontjuven hanterades antyder att man skulle kunnat förhindra en sådan attack.

Nästa gång ska Eurovision äga rum i Israel. Med ökande spänningar i Israels närområden och i landets förhållande till sina fiender kan det handla om något mer dramatiskt än slagord om någon stör framträdandet.

Israel är av flera skäl betydligt mer säkerhetsmedvetet än många andra länder i Eurovision. Förhoppningsvis innebär det att de ser till att det inte går att komma åt scenen nästa år.

Martina Jarminder