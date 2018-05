Sanningen om de populära kosläppen

Tusentals personer har under den gånga helgen ägnat sig åt det populära nöjet med kosläpp, då ystra kor lämnar ladan för hagen.

Föreningen Djurens Rätt riktar kritik mot kosläppen som förljugna tillställningar, där man slipper se det lidande som de får utstå i ladugården under resten av året.

Även om man köper slutsatsen att korna alltid mår dåligt inomhus kan man undra om det ökar intresset för rimlig djurhållning att aldrig få se ett köttdjur? Om den enda gången man ser en ko på nära håll är när man köper köttfärs skapar det inte empati för djurets liv innan färsen. Om man inte kan se att det varit ett djur alls är det lätt att strunta i hur de haft det.

Jag tillbringade nyligen några dagar hos min vän kravbonden. En kärt besvär under lamningen är att sitta hos de nya lammen, så de vänjer sig vid att träffa och bli hanterade av människor. I början är de skygga, men ge det någon dag, så har man knät fullt av lamm som bli kliade, eller som vill äta upp din keps. Varje lamm har sin personlighet. Det gör att man ser dem som individer med behov av ett bra liv och inte bara som lammfärs.

Att se korna släppas ut visar för stadsbor som aldrig ens skulle se en ko annars att det är kännande, livfulla varelser som man inte med gott samvete kan plåga.

Nog är oddsen högre för att konsumenterna ska bry sig om hur korna har det under resten av året när de ser dem njuta av sol och öppna landskap än om de bara får se dem som köttfärs.

Martina Jarminder