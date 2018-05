Yxrånshistoria berörde Löfven

S-ministrarna Stefan Löfven och Morgan Johansson var på gott humör under tisdagen i Halmstad.

Halmstad Statsminister Stefan Löfven (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) hade fokus på trygghet och säkerhet när de i går besökte handlare i Halmstad.

Utöver politiska utspel om tillträdesförbud till butiker för snattare och fler övervakningskameror och poliser blev de båda ministrarna djupt berörda av en handlares historia om en butiksanställd som innan jul attackerades av en yxrånare.

I 25-gradig värme fick Stefan Löfven och Morgan Johansson se Halmstad i härlig vårprakt under en så kallad trygghetsvandring i centrala Halmstad.

Under närmare två timmars tid hälsade de och småpratade med lokalbefolkningen men träffade främst handlare som öppenhjärtigt berättade om de problem de ställs inför i sin vardag.

Redan under det första butiksbesöket fick de båda ministrarna ett smakprov på de obehagligheter som butiksanställda kan råka ut för.

Thomas Roth, som driver butiken Thomas på Hamngatan, beskrev hur en anställd i hans butik för knappt fem månader sedan blev attackerad av en yxrånare.

Yxrånaren, som var maskerad, svingade helt oprovocerat mot den anställde som träffades på låret av yxans trubbiga sida. Därefter försvann gärningsmannen ut ur butiken med 15 exklusiva jackor till ett värde av 120 000 kronor.

Allvarsamheten i statsministerns blick under berättelsen var påtaglig och han syntes genuint intresserad av hur det gått för den anställde efter dådet.

– Det är fruktansvärt! Den skräcken som man upplever måste sitta i länge. Det är många butiksanställda som vittnar om det och vi måste arbeta för att förbättra säkerheten.

Löfven var också nyfiken på vad politikerna skulle kunna göra för att förbättra tryggheten och säkerheten för butiksägare och anställda.

Thomas Roth blev inte svaret skyldig och krävde fler övervakningskameror i avskräckande syfte och mer synliga poliser.

I båda fallen verkar halmstadhandlaren bli bönhörd av justitieminister Morgan Johansson.

– Kameror har varit kontroversiellt tidigare men allmänheten välkomnar det. Vi vill förändra lagen så att det ska bli lättare att sätta upp kameror och vi behöver även ha fler poliser.

Morgan Johansson berättade också att regeringen skjutit till två miljarder kronor för att stärka polismyndigheten.

– Vi har ökat antalet platser på polisutbildningen och utbildar nu 1 300 nya poliser per år. Men vi behöver öka till 2 000 varje år för att vi ska uppnå regeringens mål om 10 000 fler poliser till 2024.

Justitieministern berättade också om en nyligen tillsatt utredning om tillträdesförbud till butiker som ett verktyg för att minska stölder och snatterier.

– Vi vill att den som gör sig skyldig till systematiska stölder och snatterier ska kunna portförbjudas. I dag kan man inte det och därför vill vi ändra lagen, säger Morgan Johansson och berättar att handlare runt om i Sverige har efterfrågat detta i flera år.

För handlaren Thomas Roth var ministerbesöken en viktig händelse.

– Det var jättetrevligt. Det är viktigt att tala om den osäkerhet det innebär att jobba i butik.