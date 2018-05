GIF/VIF tog skön seger

Fotboll Kvibille hade mest boll men Genevad/Veinge vann division 4-mötet med 3-0 efter 1-0 i paus på ett soligt Björkevi.

– En väldigt skön seger mot en tuff motståndare, säger GIF/VIF:s tränare Kim Gustafsson.

Matchfakta Division 4

Kvibille BK-Genevad/Veinge IF 0-3 (0-1)

Mål GIF/VIF: Charlie Boson 2, William Åberg

Domare: Sajdik Hajdari, Varberg

GIF/VIF förlorade med 4-1 mot Åsa i förra omgången trots att man var det bättre laget rent spelmässigt.

Mot Kvibille var det lite tvärtom. Hemmalaget var obesegrat inför mötet med laholmarna och är erkänt svårspelade.

Kvibille förde spelet i första halvlek men GIF/VIF led inte nämnvärt av det och var vassa när man kom i omställningar.

Efter 28 minuters spel tog gästerna ledningen. Zett Wyke touchade ner bollen till William Åberg som kom före hemmalagets målvakt och petade in 1-0.

Kvibilles stora kvitteringsmöjlighet kom på hörna. Dennis Wernebäck (ifjol i Lilla Tjärby) servade och väldige mittbacken Robin Larsson nickade i virket.

– Det är väl inte helt rättvist att vi har 1-0 i paus. Kvibille har en i virket, Dino (Ejup) gör någon idioträddning och de missar ytterligare något läge, säger Gustafsson.

GIF/VIF hade halvlägen när hårt arbetande Jacob Björk tog sig igenom och Charlie Boson lyfte bollen över mål.

– Vi var ändå ganska bekväma med matchbilden och kände att vi var vassa när vi kom fram på rätt sätt och hotade med vår speed, säger Gustafsson.

Hemmalaget inledde andra halvlek starkt med vassa chanser. Men avsluten från nära håll gick utanför och efter ett dubbelläge hamnade bollen i stolpen.

GIF/VIF skapade också mer i andra halvlek. Noak Pettersson fick ett bra nickläge efter inlägg från Charlie Boson. Boson själv hade två bra skottförsök utan resultat.

2-0 kom ändå i minut 28. Samuel Markow spelade in bollen från högerkanten och Boson skarvade elegant in kulan förbi Kvibilles målvakt.

I minut 72 avgjorde Boson också matchen. Noak Pettersson stack in bollen bakom backlinjen och GIF/VIF:s notoriske målskytt placerade behärskat in 3-0.

Två minuter senare släcktes Kvibilles hopp definitivt sedan en försvarare rivit ner oerhört nyttige Jacob Björk och tilldelats rött kort.

Den efterföljande frisparken dundrade Charlie Boson i ribban.

I minut 77 fick Dino Ejup i GIF/VIF-målet briljera med en fin reflexräddning efter nick från nära håll.

Resten av matchen spelades mer eller mindre av och GIF/VIF kunde ta en klar seger. Lagets andra vinst hittills under säsongen.

– Vi får ju vara tacksamma över att Kvibille inte gör mål på sina chanser. Men sett till våra chanser i andra speglas ändå differensen i resultatet, säger Gustafsson.

– Vi hade tur som höll nollan men likväl var det ändå riktigt, riktigt skönt då vi släppt in flera bollar tidigare.

– Vi visste att detta skulle bli en jättetuff match. De är på oss som iglar och viker inte en tum i närkampsspelet. De vinner mycket förstadueller men vi kommer tillbaka och lyckas få dem i rörelse så att vi kan skapa bra situationer.

Gustafsson vill berömma hela laget.

– Det är omöjligt att lyfta fram någon. Många gör det väldigt bra. De som varit ryggraden i med- och motgång under försäsongen får betalt nu, avslutar GIF/VIF-tränaren.