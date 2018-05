Fler inbrott i hantverksbilar

Våxtorp/Ysby

Kriminellas jakt efter bättre begagnade verktyg bara fortgår. I helgen angreps ytterligare två hantverksbilar i kommunen.

Under natten till söndag bröt tjuvar upp en bildörr på Fabriksgatan i Våxtorp. Laholmspolisen berättar att ett stort antal verktyg stulits men kan inte specificera vilken typ av verktyg som stals och inte heller värdet då anmälaren ännu inte lämnat in en komplett godslista.

Tjuvar försökte även bryta sig in i en hantverksbil som stod parkerad på Hovlandavägen mellan Laholm och Ysby. Där gick dock tjuvarna bet men tillfogade stora skador på en bildörr.