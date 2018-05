Förlust som inte speglade spelet

Fotboll Laholms damer åkte på en jobbig förlust mot Wormo. Trots att LFK var det spelförande laget föll man med klara 4-0.

– Vi gör ingen bra match. Absolut inte. Men resultatet speglar inte matchbilden, säger Stefan Johansson, tränare i Laholm.

Plusligan +++

Julia Olsson

++

Ebba Efraimsson

+

Alicia Svensson

Totalställning: Ebba Efraimsson 9, Julia Olsson 6, Ida Axeldal 4, Maja Ljungberg 2, Elin Karlberg 1, Isabelle Axeldal 1, Alicia Svensson 1

LFK var obesegrat på de tre inledande omgångarna. I Landskrona tog segersviten dock slut.

– Vi har rätt bra koll på det i första. Även om vi inte skapar mycket så är vi det spelförande laget.

– De slog mest långt och stundtals kom vi in i det. Men i paus kändes det ändå som att vi med tålamod skulle kunna ta det.

Så blev det dock inte. Wormo gjorde tidigt efter paus vackert 1-0 direkt på frispark.

– Väldigt snyggt. Men frisparken är oerhört billig, kommenterar Johansson.

– Vi hade inte flyt med domsluten. Men det är inte därför vi förlorar.

Wormo gjorde även 2-0 efter en halvtrasslig situation och sedan också 3-0.

– Innan 3-0-målet ska vi ha frispark två gånger om. I förstaläget är det solklar hands.

– Vid ställning 3-0 får vi ett mål obegripligt bortdömt för offside efter frispark.

– De får skitmål och vi får inget med oss. Får vi 1-3 där med 20 kvar så kanske, kanske vi kan göra något.

Men istället gjorde Wormo 4-0 efter hörna.

– Det är surt att släppa in det sista. 4-0 är klara siffror men det speglar inte matchen. Vi har väl 75-25 i bollinnehav.

Johansson var dock inte nöjd med spelet heller.

– Vi gör absolut ingen bra match. Vi behärskade inte att luckra upp dem trots att det kändes som att vi borde haft dem.

– Det är bara att gräva ner sig och komma igen. Det kommer fler jobbiga matcher under säsongen. Då gäller det att hantera dem bättre.

Bäst betyg efter matchen kvitterar innermittfältaren Julia Olsson ut.

– Hon är den som jobbar hårdast i 90 minuter, berömmer Johansson.

Plus får även mittback Ebba Efraimsson och vänsterback Alicia Svensson.

I nästa match väntar Trönninge IF i ett derby hemma på Glänninge Park. Trönninge har endast mäktat med en poäng på fyra matcher hittills.

Domare: Amane Kandas, Höganäs