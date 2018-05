Brand på Industrigatan i Laholm

Laholm En brand bröt ut i en lackverkstad på Industrigatan i Laholm strax före lunchtid på torsdagen. Räddningstjänsten trodde först att det kunde finnas farliga ämnen i lokalen, men faran kunde avfärdas under eftermiddagen.

Det var vid 11.50-tiden som larmet gick till räddningstjänsten om att en brand brutit ut hos Sofiero Lack på Industrigatan. Då brann det ordentligt på taket på byggnaden och en kraftig rök syntes på långt håll från lokalen. Räddningstjänst från Laholm, Båstad, Halmstad och Våxtorp var på plats. De försökte hindra att branden skulle sprida sig till andra byggnader.

Först befarade räddningspersonal att det fanns farliga ämnen i lokalen, som använts som lackverkstad. Men enligt uppgifter till tidningen ska lokalen ha stått oanvänd en tid.

– Det har heller inte brunnit så mycket i lokalen, utan i taket, säger räddningsledare Andreas Nilsson, som var på plats.

Röken från branden spred sig också till riksväg 24 och påverkade trafiken.

Under eftermiddagen var branden under kontroll. Då hade branden och röken lagt sig helt, men ännu återstod några timmar av eftersläckningsarbete.

Vad som orsakat den var under torsdagen fortfarande oklart, men branden kan ha startat i en panna som sattes igång under morgonen. När räddningstjänsten kom till platsen var det ingen som befann sig i lokalen och ingen människa ska ha kommit till skada.

Lina Millberg