Chockad över reaktionerna

laholm I en videointervju med Main Oppose fick Karl-Johan Johnsson svara på frågor om bland annat Zlatan Ibrahimovic och hans svar spred sig över hela världen.

– Tittar man på videointervjun är det uppenbart att det jag säger är ren fakta. Sedan har vissa tidningar tolkat det som att jag inte vill ha med Zlatan i VM, vilket jag aldrig har sagt, berättar ”Kalle” för LT-sporten.

Intervjun med Main Oppose blev en världsnyhet efter att flera tidningar fått det att framstå som att ”Kalle” inte vill ha med Zlatan i VM. Så är inte fallet.

– Jag sa bara ren fakta vilket är att vi har tagit oss till VM via ett kval och det gjorde vi utan honom. Om Zlatan vill vara med är det upp till Janne. Allt jag sa var att det blir ett annat sätt att spela på när man får in en spelare av Zlatans kaliber.

– Det är ju inte en vanlig spelare vi tar in i så fall utan en spelare som kan avgöra matcher på egen hand och i så fall måste man ändra spelet efter honom, förklarar 28-åringen.

Hur har reaktionerna varit efteråt?

– Det bara exploderade. Jag blev lite chockad eftersom folk från alla möjliga håll kallat mig för okunnig.

– De har förmodligen inte sett videointervjun utan enbart gått på tidningarnas version.

Hur har du hanterat all uppståndelse?

– Det har varit rätt lugnt, men i förstaläget undrade jag lite vad som hände eftersom jag inte har gjort något fel.

”Kalle” berättar att han, tillsammans med klubblaget Guingamps medieansvarige och huvudtränare, tittade på videon igen.

– Jag ville se om jag hade sagt något dumt så att jag i så fall kunde be om ursäkt. Kollar man på videon går det snabbt att konstatera att jag inte säger något konstigt.

– Därför blev jag mer irriterad faktiskt, det är tolkningar av tidningar som snurrar på saker hur de vill.

Målvaktsstjärnan verkar ändå ha en härlig distans till det som blivit en världsnyhet.

– Jag har aldrig varit med om något liknande tidigare, men det var länge sedan jag syntes i media så det var kanske dags, skrattar han.

All uppståndelse verkar åtminstone inte ha påverkat Kalle eller Guingamp negativt. I helgen besegrades serietvåan Monaco med 3–1.

– Monaco är i en svacka nu, de förlorade ju i cupfinalen mot PSG med 7–1. Men det är ett riktigt bra lag och ändå hade vi kunnat vinna vår match med liknande siffror, berättar Kalle.

– Deras målvakt gjorde en riktigt bra prestation och höll Monaco kvar i matchen.

Med fyra matcher kvar att spela ligger Guingamp tia i ligan. Men laget har häng på femteplatsen och vid en stark avslutning kan slutplaceringen blir riktigt bra.

– Vi försöker haka på där, det hade varit kul. Men vi har en tuff avslutning med bortamatch mot PSG nu närmast och även match mot Marseille.

– Självförtroendet i laget är på topp och efter segern mot Monaco så vi känner oss starka.

Efter det senaste landslagsuppehållet har såväl Kalle som hela laget fått ordning på spelet.

– Uppehållet kom lägligt och efter det har vi vunnit tre matcher och kryssat i en.

– För egen del har jag fått göra flera matchavgörande räddningar, framförallt borta mot Bordeaux där jag tog en straff. Men det skönaste är att vi har säkrat kontraktet och kan spela väldigt avslappnat de här sista omgångarna.

Efter säsongen blir det inte mycket ledighet för Kalle. Även om han själv inte vågar ta ut något i förskott tyder ju det mesta på att Ränneslövsprodukten blir uttagen i förbundskapten Janne Anderssons lag.

– Jag tycker att det gick bra förra samlingen, även om matchen jag fick stå inte var något vidare.

– Janne säger att det är väldigt jämnt mellan oss målvakter, så det blir svårt för honom att välja. Jag ska bara fortsätta att kriga på och så blir det spännande att se hur det blir.

Guingamp spelar sista omgången någon gång 19–20 maj och sedan samlas landslaget 23 maj.

– Då ses vi i Stockholm i några dagar innan vi får ledigt över helgen. Det blir inte mycket semester, men jag missar gärna semester för att spela VM, avslutar Karl-Johan Johnsson.