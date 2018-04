Ingen gripen efter skottdrama

Laholm Polisen var under måndagen mycket förtegen kring den utredning som pågår efter skottlossningen som ägde rum på en pizzeria på Örtvägen i Laholm under fredagskvällen. Brottsrubriceringen är fortfarande mordförsök. Polisen har ännu inte lyckats gripa någon för brottet.

Det var vid klockan 23.17 på fredagskvällen som polisen fick ett larm om en skottlossning på pizzerian i bostadsområdet Trädgårdsstaden i Laholm. Väl på plats ser polisen två personer skjutna inne på restaurangen. Den ena blev skjuten i foten och den andre i benet. Ingen av de fick livshotande skador.

Josef Fakhro, är ägare till den livsmedelsbutik som ligger intill pizzerian. Han säger att många i bostadsområdet är i chock efter det som inträffat.

– Det här kommer så klart att påverka kunderna. De vågar kanske inte gå ut lika ofta. Men jag vågade ändå komma hit dagen efter och öppna min butik. Det här är ett lugnt område och sånt här händer inte varje dag, säger han.

Han är orolig för att kunderna i området ska känna rädsla och uppmanar alla till att vara starka tillsammans.

– Jag tycker att området är så bra. Jag har bara varit här i ett år, men har redan hunnit lära känna många. Vi måste vara starka tillsammans och inte vara rädda.

Polisen var under måndagen mycket förtegen om händelsen och den utredning som nu pågår.

– Ärendet ligger i min grupp och vi håller på att gå igenom utredningen och kommer senare att besluta om eventuella åtgärder, säger Cecilia Bergsten, rotelchef för grova brott på Hallandspolisen.

Vad för typ av vapen som användes vid skottdramat har polisen inte velat svara på. Inte heller om det fanns några kulor efter skottlossningen.

– Jag kommenterar inte det nu. Det är i inledningsskedet av utredningen och att lämna kommentarer i massmedier kan innebära att vi slår knut på oss själva och utredningen, säger Cecilia Bergsten.

Polisen ville under måndagen inte heller svara på om de vet vilka gärningsmännen bakom skottdramat i fredags är eller vad motivet kan ha varit.

– Det är för tidigt i utredningen för att svara på, säger Cecilia Bergsten.

Brottsrubriceringen är fortfarande försök till mord. Det finns uppgifter om att det skulle ha varit ett rån, men det har polisen inte velat bekräfta i nuläget. Flera vittnen har hörts under helgen, och polisen har även knackat dörr i området. Ingen person var under måndagen gripen för brottet.

Tidningen har varit i kontakt med ägaren till pizzerian, men han har avböjt att kommentera.

– Jag vill inte prata om det under tiden att polisens utredning pågår, säger han till tidningen.