Problemet med vardagsantisemitismen

Två högstadiepojkar dök upp på Malmös synagoga och bad att få ”träffa judar”. När de inte fick som de ville hotade de att bomba församlingshemmet. En lärare uppmärksammade pratet om synagogan och pojkarna kunde identifieras. De förstod inte varför det var allvarligt att uttrycka sig på det sättet.

De har nu mött rabbi Moshe-David HaCohen och bett om ursäkt. Det är så klart bra. Det hade varit bättre om tanken att hota församlingshemmet aldrig fallit dem in. Antisemitismen har blivit så vanlig att det betraktas som okomplicerat att be sig antisemitiskt.

HaCohen menar att det är positivt att pojkarna bett om ursäkt, men trycker på att det visar hur vanlig och självskriven antisemitismen är. Dialog är en del av lösningen: det är svårt att hata en person man känner och känner med. Det krävs att man ser folk som en grupp för den typen av hat. ”Judarna”, till skillnad från mannen Moshe-David HaCohen.

Hur gör man judar till människor för den som uppfostrats med antisemitism? För att det ska fungera att tuta i någon att judar är sämre människor måste man lära ut att de är mindre värda än en själv. Att det är OK att störa vid deras gudstjänstlokal.

Det är beundransvärt att HaCohen orkar hålla en öppen dialog. Projektet Open Skåne, med dialog mellan kristna, judar och muslimer, ger också hopp. Men vägen till ömsesidig respekt är uppenbarligen lång.

Martina Jarminder