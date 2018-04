Klar LTIK-seger i derbyt

Lilla Tjärby Det blev klar hemmaseger i division 6-derbyt. Lilla Tjärby gick upp till 4-0 innan LFK Akademi reducerade till 1-4 på slutet.

– Det var skönt att studsa tillbaka. Jag tycker att vi vinner välförtjänt, säger LTIK:s tränare Ulf Wernersson.

Matchfakta Div 6 södra, herr

Lilla Tjärby IK-Laholms FK Akademi 4-1 (1-0)

Mål LTIK: Victor Johansson, Simon Cronberg (straff), Simon Vedin 2

Mål LFK: Adam Vernersson (straff)

Domare: Andreas Andersson, Halmstad

Matchen rivstartade med två pigga lag på planen. Båda lagen skapade möjligheter. Simon Vedin hade LTIK:s bästa och Christian Sgariglia den bästa för Akademin.

– Första fem, sex är vi parkerade vid deras straffområde, säger Wernersson.

– Jag tycker att vi har hyfsad koll första kvarten. Men när båda lagen mattas av blir det mer dueller och då märks det att vi har en bit kvar, säger David Silvandersson, tränare i LFK.

Simon Cronberg fick en jättechans men bollen studsade över foten efter inspel från Victor Johansson. Istället var det just Johansson som knoppade in 1-0 efter 25 minuters spel. Inlägget slog Daniel Hellsten.

– Jag tycker att vi kommer ut bra i andra men när de får 2-0 dör det lite, säger Silvandersson.

Noah Törnkvist fick en stor chans när han fick bollen till skänks av LTIK-försvaret. Men avslutet från nära håll gick utanför.

LTIK fick straff när Anton Herrstedt blev upphakad i LFK:s straffområde. Simon Cronberg slog säkert in 2-0.

Simon Vedin dunkade in både 3-0 och 4-0. Vid trean stod Anton Herrstedt för förarbetet. Jack Wennström slog inlägget till fyran. Edvin Mattsson i LFK:s kasse klarade det första avslutet men var chanslös på Vedins andra stenhårda skott från nära håll. LFK var nära 1-4 när Noah Törnkvist fick ett öppet läge men bollen utanför Andrée Petterssons vänsterstolpe. Adam Vernersson avslutade med att göra 1-4 på straff i minut 92.

– Jag tycker att vi kontrollerar det i andra. Framförallt efter 2-0. Vi gör det lilla extra jobbet för varandra och det är viktigt eftersom att LFK:arna är sylvassa i omställningarna. Där hade vi lärt läxan sedan Allianscupen, säger Wernersson.

– Vi förlorar för mycket dueller över 90 minuter. Dessutom skänker vi bort boll i fel läge och får många omställningar mot oss. Målen kommer olyckligt när vi är påväg in i matchen. Vi har bara ett pass på naturgräs i benen. Men det finns inget att skylla på. Det är så här det kommer att se ut och planen var ändå bra sett till hur den kunde varit, säger Silvandersson och plussar för sin mittback och lagkapten Anton Wennström.

I LTIK var innermittfältaren Oskar Hemhagen bäst tillsammans med mittbacksparet Albin Johansson och Felix Pettersson.

– Oskar underkastar sig ett enormt jobb och Albin samt Felix gör det riktigt, riktigt bra i mittförsvaret, avslutar Wernersson.