Trettonde säsongen väntar för Artursson

laholm Säsongen 2017–18 slutade med succé och HK Hök tog steget upp i division 2 igen.

Tränaren Marcus Artursson har nu bestämt sig för att stanna i klubben. Nästa säsong blir hans trettonde i HK Hök.

– Det var en lång säsong så jag tog lite tid att fundera. Men med lite eftertanke förstod jag att det är det här jag vill. Det var inte så svårt egentligen och känns hur bra som helst, säger Marcus Artursson.

Säsongen innan den nyss avslutade åkte Hök ner i division 3 och efter det blev det en rejäl rensning i truppen. Trots en väldigt liten trupp blev det succé och Hök tog direkt steget tillbaka till division 2 efter att man kört över Kävlinge i den helt avgörande matchen.

– Vi spelade flera fantastiska matcher på slutet, men vi var också ganska mätta.

– Det är väldigt mycket handboll för mig och även om jag älskar handboll över allt annat ville jag veta om jag hade killarna med mig så att vi kan fortsätta att göra något bra framöver.

För ett par veckor sedan hade Hök spelarsamtal och efter det tog ”Mackan” beslutet att stanna.

– De flesta av spelarna var väldigt positiva till att fortsätta och eftersom gensvaret var positivt känner jag att det finns något att bygga vidare på.

Nästa säsong kommer så klart att bli tuffare då Hök ställs mot bättre lag och dessutom blir det fler matcher.

– Med det manskapet vi hade och det spel vi visade upp i de svåraste matcherna kommer vi att klara oss väl i division 2. Sedan får vi se vad som händer med de framträdande spelarna, det är ju sådana saker som kommer att avgöra lite.

En som inte är säker på att spela vidare är lagkaptenen Robin Eriksson.

– Det tar mycket tid och flera av spelarna börjar komma upp i åldern då de behöver köra annan typ av fysisk träning också.

– Vi får se hur det blir, men jag tänker inte pressa spelarna utan vi behöver komma ifrån varandra lite också.

Artursson har knappast legat på latsidan så här långt under ”försäsongen”. Två nyförvärv är redan säkrade och fler är på väg in. In i laget kommer målvakten Axel Westermark och mittnian Richard Karlsson.

– Det är två jättebra killar som varit i laget tidigare. De vet vad det handlar om. Axel jobbar som pilot och är borta rätt mycket men vi behöver en målvakt till på träningarna.

– Richard är ett spelgeni, men från början kommer han bara att träna eftersom han inte är intresserad av att resa runt. Det blir perfekt att ha med honom på träning som kan driva upp tempot.

Utöver de två är en målvakt till på väg in i laget.

– Men jag tar inte in spelare som jag inte tror kommer att få spela. Då är det bättre att de är någon annanstans.

– Vi vill få in några spelare till och dessutom förstärka organisationen.

Spelarna kör nu egenträning och Hök drar inte igång förrän i augusti. Men det blir ett par träffar under våren och sommaren ändå.

– Det blir lite banketter och återträff med alla gamla hökare. Och så ska vi lira beachhandboll. Det blir spontant och kul.

– Efter det ser vi fram emot division 2. Det kittlar att mäta sig lagen där, avslutar Marcus Artursson.