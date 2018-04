Olycklig premiärförlust

laholm Genevad/Veinges första match i division 4 slutade med storförlust.

IFK Fjärås vann med 5–1, men med lite mer flyt kunde GIF/VIF ha vunnit matchen.

– Jag tycker ändå att spelarna visade gott mod efter matchen. Det är aldrig kul att förlora och framförallt inte så stort, men på något sätt fick vi ändå ett kvitto på att vi är med, säger GIF/VIF:s tränare Kim Gustafsson.

IFK Fjärås tippas bli ett topplag i fyran och därför sattes nykomlingen GIF/VIF på prov direkt.

– Vi visste att de skulle sätta upp ett enormt tempo från start och det var precis vad de gjorde.

– Men vi låg bra i positionerna och lät Fjärås ha bollen. Vi redde ut den första stormen och de skapade inte särskilt mycket ändå.

Efter den första anstormningen från bortalaget började GIF/VIF jobba sig in i matchen.

– Ju längre första halvlek led ju mer tog vi över. Vi tog ledningen med 1–0 och hade bud på fler mål.

Charlie Boson gav hemmalaget ledningen.

– Det var fantastiskt fint där William hittade fram till Charlie som fintade ner målvakten och la in bollen i bortre.

– Ett jättefint mål. Charlie hade dessutom en frispark i ribbans underkant.

GIF/VIF hade två skott som räddades undan på mållinjen, men istället för 2–0 kunde bortalaget kvitterade strax före paus.

– Det var lite olyckligt. De fick en hörna och gjorde mål, vilket var lite mentalt tufft. Trots det var spelarna vid gott mod i paus och vi kände att vi var med i matchen.

Men Fjärås gjorde 1–2 ett par minuter in på den andra halvleken och då var GIF/VIF ett slaget lag.

– Det var ännu ett psykologiskt mål. Att de gjorde ett i slutet av första och ett i början av andra gjorde att vi hamnade i någon halvhög press där vi blev för långa.

– Vi tappade positionsspelet och då var de skickliga på att utnyttja det. Det small några gånger till och där avgjorde Fjärås matchen.

Efter det samlade GIF/VIF ändå ihop sig och Fjärås skapade inte fler superheta målchanser under matchens sista 25 minuter.

– Istället skapade vi lite lägen. Just därför känns resultatet så konstigt.

– Nu var Fjärås väldigt skickliga och kliniska i deras avslut och man märkte att det är på en annan nivå. Men vi kunde haft 2–0 och då hade matchen sett annorlunda ut.

GIF/VIF-tränaren verkade trots allt inte helt deppig trots storförlusten.

– Det är skönt att veta att det här var toppnivån i den här serien. 1–5 är aldrig bra men jag tycker att vi kan dra lärdomar av det och fortsätta känna att vi har allt att vinna, avslutar Kim Gustafsson.

Mål GIF/VIF: Charlie Boson

Domare: Sadik Hajdari