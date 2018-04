Tillbaka till grunderna

Veinge Premiären i division 4 är nära nu för GIF/VIF.

Nykomlingen går in som en underdog i serien där tränaren Kim Gustafsson tror på en tuff säsong.

– Det är bara att inse att serien är oerhört tuff och att vi måste kämpa i varje match för att ta poäng. Målet är att etablera oss på den här nivån, säger GIF/VIF-tränaren.

GIF/VIF fick en tuff start på försäsongen och förlorade flera matcher under inledningen.

– Försäsongen har varit tuff, en av våra tuffaste. Sena träningstider, tufft klimat och låg närvaro har ställt till det. Det är en handfull som inte har levererat vad gäller närvaro och många har varit fysiskt trötta när de kommit till Skedalahed klockan 21 på kvällen i minus åtta grader.

GIF/VIF la mycket tid och energi på att få ihop den fysiska biten och då kom formsvackan.

– Vi gjorde riktiga plattmatcher och mer eller mindre hela truppen var väldigt låg mentalt.

– Under den perioden pratade vi väldigt intensivt om hur viktigt det var för oss att ta oss ur det kollektivt. Alla spelare och ledare tog ett jättestort ansvar och det har vi vuxit av.

GIF/VIF startade försäsongen med ett nytt spelsystem i 3–4–3, men efter blandade resultat bytte Gustafsson tillbaka lagom till matchen mot Lilla Tjärby IK.

– På flera vitala punkter skiljer sig 3–4–3 mycket från hur vi har spelat tidigare och det ställer höga krav på spelarna.

– Det såg jättebra ut mot framförallt bättre lag men lite sämre mot jämnbra eller svagare motstånd. När vi gick tillbaka till det gamla föll allt på plats och mot LTIK var det proppen ur.

Hur förklarar du det?

– Vi har fått en väldigt god fotbollsutbildning. I efterhand har vi insett att allt vårt jobb med positionsspel och annat gav oss väldigt mycket. Nu har vi tagit alla saker som var väldigt viktiga i 3–4–3 och tagit in det i vårt gamla system där det inte är riktigt lika sårbart.

– Men vi har inte lagt 3–4–3 helt åt sidan.

Självförtroendet är dessutom på topp i GIF/VIF efter att laget presterat bättre och bättre under försäsongen.

– Sedan matchen mot Östra Karup har vi stegrat det precis så som man önskar som tränare. Vi har hållit nollan i de fem senaste matcherna och dessutom producerat mycket mål. Det är en härlig känsla att gå in med till premiären.

Ni har som målsättning att etablera er, vilka blir nyckelspelarna för att lyckas med det?

– Jag skulle nog säga att de 12–14 spelare som tränat stenhårt under försäsongen blir oerhört viktiga.

GIF/VIF är känt för att vara ett spelförande lag, men på den här nivån kommer man kanske att tvingas spela på ett annat sätt i vissa matcher.

– Vi kommer inte att kunna vinna alla matcher genom att vara spelförande utan vi behöver kanske andra verktyg.

Har ni de verktygen i truppen?

– Verktygen har vi men tuppen är tunn och sårbar. Jag hade nog önskat en lite bredare trupp, samtidigt ska vi inte be om ursäkt. I våra bästa stunder kan vi hota alla lag i fyran.

I premiären är det hemmamatch mot IFK Fjärås, ett topptippat lag i serien.

– Det jag har sett av Fjärås verkar de vara väldigt homogena och väloljade, säger Kim Gustafsson och avslutar.

– Det är rätt inspirerande att vi möter fyra av de fem förmodade topplagen i de första omgångarna. Det känns riktigt kul eftersom vi inte har något att förlora.