Premiärseger för LFK dam

laholm Laholms FK:s damlag fick en perfekt start på serien när Kvibille BK bortabesegrades med 2–0. Stefan Johansson var väldigt nöjd med insatsen och tre poäng.

– Det känns otroligt bra måste jag säga. Det satt skönt och det kändes lite extra för en annan också, säger LFK-tränaren, tidigare i Kvibille.

Den första halvleken dominerade LFK totalt och Kvibille hade inte mycket boll under matchens första 45 minuter. Trots det stod det 0–0 i paus.

– Det var spel på deras planhalva hela halvleken i stort sett, vi hade bara svårt att komma till de riktigt heta målchanserna.

I den andra halvleken fortsatte spelet att se likadant ut, bortsett från första kvarten då det var jämnare. Men utdelningen skulle komma för LFK och det var Maja Ljungberg som gav laget ledningen.

– Maja sprang ifrån deras backlinje och placerade bollen till vänster om målvakten.

Matchavgörande 0–2 kom lite senare och det var Elin Karlberg som gjorde det.

– Elin snurrade upp hela deras försvar, kom in i boxen och placerade in bollen mellan benen på målvakten. Ett riktigt snyggt mål.

LFK vann alltså med 2–0 och fick en perfekt start på säsongen.

– Sättet vi vann på är det som glädjer mig mest, avslutar Stefan Johansson.

Plusligan:

+++ Ebba Efraimsson

++ Maja Ljungberg

+ Elin Karlberg

Mål LFK: Maja Ljungberg, Elin Karlberg

Domare: Yll Ramadani, Halmstad