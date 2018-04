Nära DM-repris för Kornhult/Hishult

kornhult Kornhult/Hishult var nära att upprepa DM-upphämtningen mot Simlångsdalen. I seriepremiären lagen emellan reducerade K/HFF två gånger om men fick inte in någon kvitteringsboll.

– Vi kom ju ikapp senast, så man hade ju det i bakhuvudet. Tyvärr är det två insläppta skitmål i första som blir avgörande, summerar Johan Nilsson, spelande tränare i K/HFF.

I DM-mötet för en dryg månad sedan hämtade Kornhult/Hishult ikapp 2-4-underläget till 4-4 i slutminuterna. När division 6 sparkade igång under lördagen hamnade K/HFF i underläge mot samma motstånd. Kaspar Svedenman gav Simlångsdalen ledningen när han satte pannan på en hörna efter sju minuter. Gästerna var det bättre laget första kvarten, men sedan jämnades spelet ut. Såväl Fredrik Junefalk som Johan Nilsson testade skott, men båda avsluten flög över ribban.

Men det var i andra buren det skulle rassla. SIF-forwarden Marcus Jönsson fick en boll i djupled, löpte ifrån sin försvarare och rundade målvakten. Målet kom två minuter före paus, men Jönsson skulle hinna med ytterligare ett i anfallet efter. I straffområdet mötte han högerinlägget och placerade in 0-3 vid stolpen.

– Två skitmål som vi bjuder dem på. Vi är alldeles för nonchalanta där. Hörnmålet är det inte så mycket att säga om, kommenterar Nilsson.

– Första 10-15 minuterna är vi inte alls med, men sedan växer vi in i det, konstaterar Nilsson.

Hemmalagets kvittering dröjde inte länge efter paus. Nilsson vek in från vänster och lossade bössan. Målvakten kunde inte hålla avslutet och fick stöta ut bollen. Där dök Hugo Andersson upp och placerade enkelt in 1-3 (47).

– Skönt med ett tidigt mål. Vi kom ju ikapp senast så man hade ju det i bakhuvudet.

Med nio minuter kvar blev Fredrik Junefalk nerdragen i straffområdet. Sparken från elva meter tog han själv hand om och förvaltade väl. K/HFF jagade kvittering och just Junefalk var närmst med ett avslut på uppstuds. Den här gången räckte det inte till poäng, utan Simlångsdalen fick lämna Kornhults IP:s B-plan som premiärsegrare.

I samma serie var det målkalas på Glänninge Park där LFK akademi inledde säsongen med en 5-3-vinst mot Trönninge. Mötet mellan Hasslöv och Lidhult slutade mållöst.

Mål K/HFF: Hugo Andersson, Fredrik Junefalk

Domare: Yll Ramadani, Halmstad