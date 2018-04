Inget mer DM för LFK dam

laholm DM–äventyret är över för den här gången för Laholms FK:s damlag.

IF Centern vann med 2–1 i genrepet inför division 2-premiären.

– Det var en jämn match som kunde ha slutat hur som helst. Jag tycker inte att vi var sämre än Centern, men vi kom heller inte upp i den kapacitet som jag vet att vi har, säger LFK:s tränare Stefan Johansson.

DM är alltså över för LFK som nu helt kan fokusera på seriematcherna i division 2 sydvästra.

– Lite störigt är det eftersom det hade varit roligt att spela vidare i DM. Men det kan finnas fördelar också eftersom det är svårt att få in matcherna i det övriga schemat, säger LFK-tränaren, som menar att hans lag blandade och gav mot Centern.

– Det var svajigt på något vis. Stundtals spelade vi ganska bra och stundtals var det inte alls bra. Jag vet inte vad det beror på.

LFK startade annars matchen piggt och hade kommandot första kvarten.

– Sedan tappade vi initiativet utan att på något sätt vara underlägsna. Jag vet inte varför vi gjorde så men det har funnits tendenser till det i andra matcher.

– Centern tog inte över men de fick mer och mer spel utan att skapa några riktigt farliga målchanser.

Därför var det också logiskt att det stod 0–0 efter en mycket jämn första halvlek.

I den andra halvleken fick LFK en kanonstart när Isabelle Axeldal gav laget ledningen.

– Bella vände bort deras mittback och drog dit den. Ett riktigt snyggt mål, berömmer Johansson.

– I det läget kändes det som att vi hade kontroll på matchen, men så gled det oss ur händerna igen.

Vad hände?

– Vi började spela för svårt i kombination med att vi tappade rörelsen. Vi kom inte upp i samma nivå som tidigare.

Hemmalaget gjorde så klart allt de kunde för att vända på matchen och i takt med att LFK tappade spelet kunde Centern både kvittera och ta ledningen.

– Vi bjöd Centern på två liknande mål. Det var omställningar där de kom i vår högerposition. Det var inte högerbackens fel utan hon blev utlämnad.

– Det är det fjärde målet vi släpper in den här försäsongen som ser ut på det sättet så det måste vi göra något åt.

Efter Centerns ledningsmål spelade LFK upp sig på nytt och hade flera kvalificerade målchanser.

– Det var lite chansartat i och för sig då vi flyttade upp både spel och folk för att försöka få in en kvittering.

– Jag tycker att vi hade varit värda att få till en förlängning åtminstone eftersom vi hade fyra riktigt bra lägen under matchens sista tio minuter. Det borde vi ha gjort något bättre av, avslutar Stefan Johansson.

LFK är därmed utslaget ur DM och laddar nu för den första seriematchen som är borta mot Kvibille BK på fredag.

Mål LFK: Isabelle Axeldal

Domare: Mårten Högblom