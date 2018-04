Ett inbrott var femte dag

Laholm Det sker ett bostadsinbrott var femte dag i Laholms kommun. Efter att ha minskat i flera år ökade antalet inbrott i kommunen förra året. Laholm följer även utvecklingen i riket när det gäller ökningen av antalet anmälda sexualbrott.

Dessutom inträffade dubbelt så många bilstölder i kommunen, jämfört med året innan.

Det visar färsk statistik från Brottsförebygganderådet (BRÅ).

Polisen i Laholm har under flera år jobbat extra mot just inbrott i bostäder. För sju år sedan toppade kommunen statistiken i landet med rekordmånga inbrott. Laholms kommun var den kommun i landet där näst flest inbrott begicks per person.

