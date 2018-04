Stina Åhsberg slutade etta

ridsport Hallands Equestrians Stina Åhsberg fick en perfekt start på säsongen då hon och hästen Caparo Humlan slutade delad etta i Halmstad.

– Det var första gången jag var ute och tävlade med den här fyraåriga hästen så det var jätteroligt att det gick så bra, säger Stina Åhsberg.

På lördag är det äntligen premiär i Elitallsvenskan i hoppning men redan under påskhelgen var Åhsberg och hennes Caparo Humlan igång och tävlade i Halmstad.

– Han är fyra år gammal och jag startade med honom i youngstertouren. Det är en liten tour där vi gick en klass under fredagen och en under lördagen.

Fyraåringarna hoppar 90 centimeter, vilket är betydligt lägre än de 1,30 som Åhsberg kommer att hoppa med Hip Hop Chanti på lördag.

– De hoppar rätt lågt den första tiden, men det är nyttigt för hästen bara att vara ute och tävla. Det är dessutom en väldigt bra tävling att starta upp på för de här unga hästarna, berättar hon.

Efter två rundor totalt under två dagar lades poängen ihop för de som gick felfritt. Åhsberg och Caparo Humlan var ett av fem ekipage som gick felfritt.

– Hästen hoppade jättebra och jag tror att han lärde sig jättemycket. Vi är väldigt nöjda med tävlingen.

– Första dagen var han felfri på hinder och hoppade jättefint. Han var pigg och gjorde fina språng. Andra dagen var han lite trött, men det är inte så konstigt eftersom han inte är van vid att vara iväg och tävla två dagar i rad.

Nästa tävling för Stina Åhsberg blir alltså på lördag då Elitallsvenskan drar igång igen.

– Det ska bli otroligt kul, avslutar hon.