Lilla Tjärby mästare, igen

Fotboll Lilla Tjärby IK vann finalen i Allianscupen mot Kornhult/Hishult och fick som första lag en andra inteckning i bucklan. Segersiffrorna skrevs till 3-0.

– Alltid kul att vinna. Jag är nöjd över sättet vi hanterar den här matchen under första timmen, säger LTIK:s tränare Ulf Wernersson.

Matchfakta Allianscupen, final:

Kornhult/Hishult FF-Lilla Tjärby IK 0-3 (0-2)

Mål LTIK: Emil Jönsson, Victor Johansson, Albin Johansson

Domare: Egzon Bajramaj, Laholm

Assisterande: Rudolf Iles, Halmstad, Richard Kompass, Halmstad

Slutresultatet spikades när Albin Johansson nickade Oskar Hemhagens hörna i mål efter 60 minuters spel. Sedan var det en ganska avslagen sista halvtimme som åskådarna i vårvintersolen på Glänninge fick se.

LTIK kopplade ett grepp om matchen redan från start. De röda fick mycket tid på sig med bollen och skapade farligheter. Främst genom pigge Victor Johansson, som blev ren mot mål två gånger utan att träffa innanför målramen.

Pigga verkade dock K/HFF:arna inte vara.

– Nej, det var segt idag. Jag kände mig tung och det var tungt överlag. Det kändes som att det var något kollektivt, säger K/HFF:s spelande tränare Johan Nilsson.

LTIK tog ledningen när Victor Johansson tog sig runt och slog in bollen till en helt ren Emil Jönsson, som satte foten till fram till 1-0.

Victor Johansson hade ytterligare ett avslut utanför innan han äntligen hittade rätt. Framspelningen till 2-0-målet stod Daniel Hellsten för.

K/HFF:s enda riktigt vassa möjlighet skapade Fredrik Junefalk när han lobbade bollen tätt över Andrée Petterssons ribba.

Sebastian Svensson i K/HFF-målet var bra matchen igenom och klarade avslut från både Oskar Hemhagen och Simon Vedin.

LTIK hade möjligheter att punktera matchen både genom Emil Jönsson och Victor Johansson.

K/HFF hade en möjlighet att ta sig in i matchen och det var när Junefalk avslutade från håll, men bollen gick strax utanför.

Efter Albin Johanssons 3-0-mål slog båda lagen av på takten.

– Jag vill ju gärna att vi ska köra på i 90 minuter. Men efter 3-0 dör det. Vi har några riktigt fina anfall men det känns lite avslaget från båda håll, säger Wernersson.

– Jämfört med semifinalen var det här ett positivt besked. Vi kliver på och spelar rejäl fotboll uppifrån och ner. Det ska alla från Andrée i mål till anfallarna ha cred för, fortsätter han.

– Vi visar bredd och att vi har alternativ. Det är några spelare borta men de som spelar gör det minst lika bra. Simon (Vedin) och Oskar (Hemhagen) är klockrena på mitten. Victor (Johansson) skulle väl gjort något mål till. Men jag gillar hans attityd.

I K/HFF-lägret var det inte lika muntert.

– Det är inte många som kommer upp i normal nivå. Det kändes okej innan men vi kom aldrig riktigt in i det, säger Johan Nilsson.

– När man i princip inte har ett enda organiserat anfall på 90 minuter blir det jobbigt. Vi får inte dem under tryck en enda gång under matchen.

– Man har alltid någon sådan här match per säsong. Jag hoppas att vi har gjort vår nu.

Beröm kvitterade ändå Oliwer Nilsson och Sebastian Svensson ut.

– Oliwer gör det bra som mittback och ”Svenne” i mål håller nere siffrorna för oss, avslutar Nilsson.

Efter matchen delades pris till bästa spelare i respektive lag ut. I K/HFF prisades målvakten Sebastian Svensson och i LTIK anfallaren Victor Johansson.

Småklubbsalliansens ordförande Matthi Eliason delade ut bucklan till LTIK:s lagkapten Daniel Hellsten.