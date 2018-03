Oljecistern välte och man avled

halmstad En man dog och en man skadades lindrigt i en olycka i Kattegattshamnen i Halmstad på lördagskvällen. Ett stort sanneringsarbete pågick under söndagen och polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död samt miljöbrott.

Händelsen, som klassas som en arbetsplatslycka, inträffade vid 17.30-tiden på lördagen. Enligt Halmstad kommun orsakade olyckan ett utsläpp av olja på 190 kubikmeter. En lastbilschaufför i 55-årsåldern som befann sig i området skadades allvarligt i olyckan, och avled senare på sjukhuset. Om han skulle fylla sin tank, eller var där i något annat ärende, var under gårdagen fortfarande oklart.

Några närmare detaljer om hur olyckan gick till var inte heller klarlagt under söndagen.

– Det har skett någon form av tryckvåg på platsen. Men det är i nuläget svårt att ha någon uppfattning om exakt vad som hänt, säger Tommy Nyman, presstalesperson i polisområdet Väst.

Det finns misstankar om att det skett en explosion, men det har inte brunnit på platsen. Det är förmodligen i samband med tryckvågen från explosionen, som en oljecistern i området börjat läcka. Oljecisternen ramlade över en lastbil.

Lastbilschauffören dog och en annan person skadade benen lindrigt i olyckan.

– Vi har inlett en förundersökning om vållande till annans död och miljöbrott. Men det måste vi alltid göra vid en sådan här händelse. Det finns ingen som är misstänkt för vållande till annans död. Utredningen kan lika gärna visa att det inte har begåtts något fel. Det vet vi inte i dagsläget, säger Tommy Nyman.

Polisens tekniker var på plats under söndagen för att undersöka vad som kan ha gått snett. Stena Recyclings ansvar utreds eftersom att olyckan inträffade på deras område.

– Vår tekniker är på plats och dokumenterar hur det ser ut och vad det var lastbilschauffören gjorde på platsen. Med största sannolikhet kommer vi även ta kontakt med ytterligare expertis för att utreda det här, säger Tommy Nyman.

En stark lukt spred sig över Halmstad under lördagen och låg kvar under söndagseftermiddagen. Enligt Halmstad kommun var oljeutsläppet då under kontroll, men lukten kan komma att ligga kvar ett par dagar. Området saneras av ett miljöföretag.

Laholmsbuktens VA meddelade också under söndagen att vatten och avlopp i Halmstad inte påverkats av olyckan.