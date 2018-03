Sprang 25 mil mot barncancer

Öringe Termometern låg på nollstrecket men det var inget hinder när eleverna på Öringe skola sprang tillsammans med Team Rynkeby för att samla in pengar till Barncancerfonden.

I lätt snålblåst och nollgradig temperatur fanns det elever som sprang i kortärmat och kortbyxor.

Men det var ingen större risk för förfrysning då alla elever kämpade tappert varv efter varv på en 340-metersslinga.

21 skolor i Halland sprang på fredagsförmiddagen ”Skolloppet”, i regi av Team Rynkeby, för att samla in pengar till Barncancerfonden.

I Laholms kommun var det bara Öringe skola som anmält sig, men det hoppas läraren Goran Ravnjakovic förändras till nästa år.

– Det är nyttigt för eleverna att röra på sig och det är ju för ett väldigt gott ändamål, säger Goran och berättar att Öringe skola skänkt 2 000 kronor.

Eleverna hade innan loppet fått lära sig om barncancer och även skaffat egna ”mikrosponsorer”.

– Sponsorerna betalar x antal kronor per varv som deras elever springer, berättar Patrik Andersson från Eldsberga som deltar i Team Rynkeby.

Det verkar ha varit en tändande gnista och elevernas kampvilja var stor.

De 47 eleverna sprang tillsammans 737 varv och betyder att de totalt sprang 25 mil på en timme.

Det lär bli en ansenlig summa till förmån för barncancerforskningen när väl räkenskaperna summerats.

– Barnen känner medkänsla och ställer gärna upp. Det är fantastiskt, säger Patrik Andersson.

Team Rynkebys representanter på plats var Öringebon Ida Ahlberg och Patrik Andersson från Eldsberga. I slutet av juni ska de båda cykla till Paris för att samla in pengar.

– Förra året gav vår insamling 27 miljoner kronor totalt och 1,3 miljoner av dem samlades in i Halland, säger Ida Ahlberg.

Att pengarna som samlas in gör skillnad är tydligt. För 20 år sedan dog 80 procent av alla barn som drabbats av cancer. I dag är förhållandet det omvända.

– Men det är fortfarande barn som dör och alla pengar som samlas in gör nytta, säger Patrik Andersson.

I år är Team Rynkebys mål att samla in över 30 miljoner kronor i Sverige och i Halland hoppas man nå två miljoner kronor.