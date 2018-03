Hök lyfte till division 2

Per Seger i Hökmålet var tungan på vågen.

Handboll HK Hök stod för en enastående insats i den direkt avgörande seriefinalen mot Kävlinge. Det blev seger med hela 31-21.

– Vi visar att vi är seriens bästa lag. Att göra den här insatsen med den pressen och så mycket publik på läktaren ... Jag finner inte ord, säger en rörd och stolt Höktränare i Marcus Artursson.

Matchfakta Division 3 södra, herr

HK Hök-Kävlinge HK 31-21 (17-10)

Mål Hök: Robin Eriksson 6, Petter Persson 6, Peter Karlstrand 5, Pontus Johansson 4, Jesper Johnson 4, Arvid Adolfsson 3, William Bernardsen, Johan Svensson, Adam Svensson

– Killarna är så värda detta och jag är fan skyldig dem det här. De har givit mig ett förtroende som inte är självklart efter en degradering.

– Men efter förra säsongen så har det varit som ett mantra att vi ska visa vilket bra handbollslag vi är, fortsätter Artursson.

Och det gjorde HK Hök verkligen. Inför ett mer eller mindre fullsatt Lagaholmshallen satte Hökarna plattan i mattan och gick ifrån till 5-1.

– Det kändes bra inför matchen och vi började bra. Det har egentligen känts bra hela tiden, säger Höks storspelande målvakt Per Seger.

– Jag kom in i det efter ett tag och fick tag på bollarna. Skitkul med så mycket folk på läktaren, fortsätter Seger.

Kävlinge visade att de är ett bra lag som förtjänat att vara i den seriefinal man nu spelade. De orangea var ett rejält gäng med mycket skottstyrka.

– Vi har lite problem med dem ett tag. Framförallt i våra utvisningsperioder. Men vi var väl inlästa på deras taktik och gör i stort sett en klockren insats.

Artursson höll huvudet kallt och tog time out i rätt lägen. Hök kunde gå ifrån igen och i paus hade hemmalaget 17-10.

Många ville kliva fram och bidra. Inte bara Seger i mål. Robin Eriksson visade vägen som lagkapten och fick finna sig i att bli punktad.

För Hök spelade det dock ingen roll. Petter Persson var på strålande spelhumör. Peter Carlstrand visade sedvanlig känsla för mål. På nio meter tvekade varken Jesper Johnson eller Pontus Johansson.

– Killarna är vana. De vet vad de ska göra och trivs med sina uppgifter. Det är verkligen en laginsats, myser tränare Artursson.

Det blev lite nervöst i andra halvlek och vid ett tillfälle var faktiskt gästerna bara två mål ifrån. Men Hökarna hade bestämt sig och gick ifrån igen.

– Det är ändå små marginaler. Vi nyper någon boll, Pelle gör en vansinnesräddning och de får någon utvisning, säger Artursson ödmjukt.

Trots att Hök hela tiden utökade ledningen kunde tränare Artursson inte slappna av på bänken.

– Vi har sju bollar och det är bara minuter kvar. Men jag är helt fokuserad på här och nu. När slutsignalen sedan går släpper allt, säger Artursson, som fick se sitt lag gå upp i en tiomålsledning.

– Att vinna den här matchen med tio bollar känns helt otroligt. En fantastisk känsla. Jag är så enormt stolt över killarna. Det ligger mycket arbete bakom och vi är verkligen värda detta. Det visar dagens resultat.

– Vi har flest poäng, klart bäst målskillnad och frånsett första matchen så gör vi en riktigt bra säsong hela vägen trots många fallgropar.

I en makalös laginsats lyfter Artursson fram målvakten Per Seger.

– Han gör många viktiga räddningar. Så är det bara. Att försvarsspelet, målvaktsspelet och kontringsspelet sitter gör att vi vinner den här matchen och det har varit så hela säsongen. Det är viktigt att få de enkla målen.

– Vi är seriens bästa lag. Vi var bättre förberedda än Kävlinge. Jag har väldigt god hjälp av ett bra försvar men jag hade en bra känsla hela tiden, säger målvaktsesset Seger.

Hur firar ni?

– Jag har inte vågat ta ut något i förskott. Det blir något spontant. Vi får ha en segerbankett senare, säger Artursson.

Lördagen var knappast en dag för att tänka på framtiden. Men nästa säsong ställs Hök mot HK Drott i division 2.

– Nu ska jag njuta av detta. Sedan ska jag ta ett snack med familjen och killarna, säger Artursson innan han blir intvingad i duschen med kläderna på av segerrusiga Hök-spelare.