Unga i A-traktorer brakade ihop

LAHOLM

Strax efter midnatt på lördagskvällen small det vid rondellen på Danska vägen. Två A-traktorer körde efter varandra lite väl tätt in mot centrum. När föraren av det första fordonet hastigt bromsade för att svänga in på en parkering hann inte kompisen bakom med utan körde in i bakänden. Farten var inte jättehög och trots att det var många ungdomar inblandade i krocken blev ingen skadad.

Polis, räddningstjänst. ambulans och åskådare kom till platsen. Inledningsvis var det två ungdomar som klagade över att de hade ont i nacken. Efter undersökning av ambulanssjukvårdare på platsen valde de att åka hem med föräldrar istället för följa med till sjukhus.

Trots att det var många unga och festväll inblandade hade polis eller räddningstjänst inga problem. Tvärtom blev det beröm för hur bra alla skötte sig. Polisen har heller inga anteckningar om brottsmisstankar. Händelsen var en ren olycka som försäkringsbolag och fordonsägare får reda ut.