Krismöte om förskoleköer

Laholm Fyra nya förskolor är på gång. Eller åtminstone ska de byggas på och om. Men hur länge räcker det, och hamnar de rätt. Om en vecka så ska alla beslutsfattarna samlas för att ägna sig åt förskolekrisen.

– Vi måste prioritera och se till att inte springa på alla bollar samtidigt även om det är bra med nya förslag säger kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic, medan han samtidigt ber kommunrådskollegerna Erling Cronqvist (C) och Kjell Henriksson (S) att skriva in dag och tid i sina kalendrar. Med på mötet kommer också cheferna från utbildningsförvaltningen och kommunchefen. Då kan det också komma fram nya förslag när det gäller Hishult.

– Det viktigaste är att alla inblandade har samma bild. När det gäller Hishult har jag hört rykten om att det finns alternativ till paviljong, men vet inte mer än så. Själv undrar jag mest varifrån alla barnen där kommer, att det kunde svänga så snabbt. Men det är jättekul för Hishult, säger BUN:s ordförande Maria Bronelius (C).

Inne i Laholm finns det också en akut fråga att lösa, är det rimligt att bygga på Sofiero förskola vid Slåttervägen när det ligger nära störande industri? En annan fråga där det finns delade meningar är förskolebyn på åkern mellan Blåkulla förskola och gokartbanan. Även om den nu skulle bli något mindre är platsen ett av alternativen som pekas ut för ny idrottsplats och bas till Laholms FK. Det finns skisser med fotbollsplaner inritade över den planerade förskolebyn.

– Förhoppningsvis är det inte lika akut. Förskolebyn är ju en tillfällig lösning, säger Maria Bronelius.

Från hennes parti börjar det också pratas med om att väcka liv i det gamla systemet med dagbarnvårdare som ett sätt att avlasta förskolorna.