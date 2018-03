Succécomeback av urstarke Gunnarsson

Kampsport Armbrytaren från skogen är tillbaka med besked! Vid comebacken på SM i helgen tog Freddy Gunnarsson två medaljer. Silver med vänsterarmen och guld med höger.

– En fantastisk känsla. Det här spär ju bara på nytändningen ytterligare, säger Gunnarsson.

Innan jul gjorde Freddy Gunnarsson från Hishult comeback inom armbrytningen. Han fick tillbaka suget och började träna igen. Gnistan tändes och vid helgens SM-tävlingar i Avesta gjorde 30-åringen comeback efter tre missade svenska mästerskap, och som han gjorde det.

Invägningen under torsdagen gick bra.

– Jag hade åtta hektos marginal upp till 75 kilo, så det var inga problem.

Under fredagen väntade brytning med vänsterarmen – Freddys lite svagare arm.

– Det gick bra och jag krigade mig hela vägen fram till final där jag fick möta Johannes Andersson. Han är jätteduktig och var bättre än mig den här gången, säger Gunnarsson.

Andersson representerar den ikoniska föreningen Storuman Armsport som också legendaren Heidi Andersson tillhör.

– Det var kul att träffa alla igen och de hälsade mig välkommen tillbaka. Flera sa att jag nog skulle få det tufft mot Johannes då han blivit riktigt stark under min frånvaro. Och jag bara kände hur hornen växte, säger Gunnarsson och skrattar.

Under lördagen var det dags för Gunnarssons paradgren – brytning med högerarmen. Han har skördat stora framgångar genom åren både på SM och NM, men hur skulle han klara comebacken?

Efter två relativt enkla matcher väntade förhandsfavoriten Johannes Andersson i match tre.

– Då var vi båda obesegrade så långt. Jag var rejält taggad. Johannes är verkligen jätteduktig. Vi fick göra en omstart eftersom att vi båda lyfte armbågen.

– Jag fick sedan ner honom ganska snabbt. Tyvärr drog han ett muskelfäste när jag fick ner honom i mattan. Det var så klart inte särskilt kul. Men det var oerhört skönt att visa att jag kunde slå honom.

Andersson tvingades lämna walk over i resten av matcherna. I finalen fick Gunnarsson istället möta Robin Lundgren.

– Vi har mötts i ett tiotal olika finaler genom åren. Han är en skicklig armbrytare med en speciell brytstil som passar mig ganska illa. Men den här gången fick jag ner honom ganska enkelt.

– Det var en oerhört skön känsla att göra comeback på det här sättet. Det var riktigt, riktigt kul och nytändningen späddes på ytterligare.

– Det var några som tyckte att jag var stor i korken när jag gick ut och sa att jag skulle ta ett guld och helst två medaljer. Skönt att visa att det inte bara var snack utan att jag kunde leverera också, säger Gunnarsson.

Gunnarssons klubbkamrat i Kaisho kamport i Helsingborg – Torbjörn Andersson tog brons i både vänster och höger.

– Jag hoppades få möta honom i final i höger men Robin bröt smart mot honom och tog den semin. Men två bronsmedaljer är bra.

– Det var kul att följa klubbkamraterna, inte minst våra duktiga juniorer, som gjorde bra ifrån sig. Roligt att träffa gamla och nya ansikten på SM.

SM-guldet var Freddy Gunnarssons nionde i ordningen.

– Det här gav verkligen blodad tand. Jag vet inte vad nästa mål blir men fortsätta, det kommer jag att göra nu, avslutar Freddy Gunnarsson.