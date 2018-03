Idol-profil vill ha skola i Laholm

Laholm Idolprofilen och låtskrivaren Andreas Carlsson vill starta en fristående teknisk gymnasieskola i Laholms kommun. Om planerna blir verklighet är tanken att skolan ska bli granne med Campus Laholm. Kommunledningen i Laholm gillar satsningen.

– Vi ser oerhört positivt på detta. Att satsa på en teknikutbildning ligger helt rätt i tiden, säger kommunråd Elisabet Babic (M).

Andreas Carlsson, mest känd för en karriär inom musikbranschen, startade för några år sedan en skola i Tingsryd med musikprofil. Sedan dess har det blivit två skolor till, en i Vara och en i Kristianstad. Skolorna ingår i företaget AXB, som Carlsson startat tillsammans med Magnus Lundin.

– Det är stora investeringar och då måste man ha koll på läget. Jag ser det som en väldigt trovärdig skola, säger Elisabet Babic (M), kommunråd.

Skolan har som mål att knyta till sig kända experter, och musikproducenten Arash Pournouri, känd för att ha varit manager för Avicii, finns med i ansökan som skickats in till Skolinspektionen.

Går allt som planerat vill skolan starta första kursen redan till höstterminen 2019. Utbildningen är högskoleförberedande med inriktning på ny teknik och programmering.

Kommunens yttrande till Skolinspektionen väger tungt när myndigheten fattar sitt beslut. Laholms kommun och företaget har skrivit en avsiktsförklaring, som innebär att båda parter ska jobba för att ett avtal ska bli av. I den står det att kommunen ställer sig positiv till att företaget etablerar en friskola med riksintag i kommunen. ”Tanken är att samordna och fysiskt placera AXB:s verksamhet till området vid Osbecksgymnasiet”, står det i skrivelsen.

Men frågan är hur snabbt kommunen kan få fram mark.

– Så nära som möjligt. Antingen om vi kan hitta en plats, eller om kommunen bygger. Om de får klartecken i september av Skolinspektionen, så kan de starta nästa höst. Tillfälligt funkar det med paviljonger, men sen måste det finnas en byggnad, säger Peter M Larsson, näringslivschef i Laholms kommun.

Det finns kommunal mark i anslutning till skolan. Men mycket hänger också på hur det blir med ut- och ombyggnaden av Lagaholmsskolan.

– Vi håller på att titta på olika lösningar. Om Lagaholmsskolan ska byggas om, så måste det gå arm i arm med det också, säger Peter Larsson.

Avgörande är också att politikerna i Laholm är överens i frågan. Historiskt sett har inställningen till friskolor varit en typisk höger-vänster-fråga. Men den här gången är i alla fall S, C och M överens.

– Hade kommunen haft den här utbildningen i egen regi, då hade det inte varit intressant. Men det här klarar vi inte av att erbjuda, säger Kjell Henriksson (S), oppositionsråd.

Även Elisabet Babic (M) menar att det är en förutsättning att utbildningen inte konkurrerar med kommunens egen gymnasieskola. Hon tycker att skolan har ett intressant värdegrundsarbete, som kallas ”my-better me”. Det går ut på att stärka elevens självkänsla, men också på att man ska vara en bra kompis.

Det nya gymnasiet, som ska heta Academy of Tech and Business Laholm, kommer att ha riksintag. Skolan kommer ta in sökande från hela landet.

– Riksintag är en förutsättning för att de ska starta. Laholms kommun är en liten kommun och här finns inte underlag för en sådan utbildning, säger Peter Larsson, näringslivschef.