Hög tid söka årets feriejobb

Laholm Om mindre än en vecka, senast söndag, ska ansökningarna för feriejobb vara inlämnade.

Runt 160 ungdomar beräknas få jobb.

Antalet platser är ungefär som tidigare. Omkring 200 brukar söka jobb, men alla får inte plats.

Framför allt ungdomar som haft feriejobb tidigare sållas bort för att ge så många som möjligt chans att någon gång under gymnasietiden ha fått känna på lite av arbetslivets villkor.

Målet för Jenni Kolnig, chef för kommunens arbetsmarknadsinsatser och huvudansvarig för feriejobben, är att alla som går ut gymnasiet ska ha haft arbete någon gång.

Kravet på ungdomarna är att de är födda år 2000 eller 2001, det vill säga går i första eller andra årskurs på gymnasiet.

Timlönen de erbjuds är 83 kronor och 38 öre, vilket är bestämt i förhandlingar med fackförbundet Kommunal.

Sedan får ungdomarna arbeta under 90 timmar fördelat under tre veckor. Ambitionen är att de ska arbeta sex timmar om dagen, fem dagar i veckan.

Jobben finns runtom i kommunen och inom områden som förskola och fritidshem, inom kontor och administration, inom omsorgen samt att laga mat, snygga upp inom naturen eller lokalvård, gräsklippning med mera.

Jenni Kolnig uppmanar även elever att söka jobb inom ordinarie arbetsmarknad. Då högkonjunkturen rullar på menar hon att det ofta finns jobb att få även där.

Nu gäller det alltså att söka jobb inom denna vecka. Besked om man får jobbet lämnas senast den 6 april.