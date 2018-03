Lilla Tjärby vände mot Unnaryd i DM

Fotboll Lilla Tjärby IK tog andra raka segern i DM när Unnaryd slogs tillbaka med 4-2. LTIK låg under med 1-0 och 2-1 men lyckades vända på steken.

– Vi gör en bra match hela vägen. Jag är väldigt nöjd med killarna, säger LTIK:s tränare Ulf Wernersson.

Matchfakta DM, herr

Lilla Tjärby IK-Unnaryds GoIF 4-2 (1-2)

Mål LTIK: Emil Jönsson 2, Simon Vedin, Victor Johansson

Domare: Fatmir Kyqyku, Halmstad

LTIK var förvarnat. Unnaryd besegrade Genevad/Veinge i sin första DM-match. De gröna har förstärkt och satsar på att klippa två divisioner på två säsonger.

– Vi hade ganska bra koll på dem och jag tycker att vi hanterar deras individuella skicklighet på ett bra sätt. Som lag är vi bättre som helhet, säger Wernersson.

Ändå tog Unnaryd ledningen när en längre boll hittade fram till ett av nyförvärven – Alexander Antonsson.

– Vi gör en liten missbedömning på bollen som kommer in och sedan är han säker i avslutet.

LTIK kvitterade genom Emil Jönsson, som starkt vann bollen och puttade den i mål via Unnarydsben.

LTIK-glädjen blev dock inte långvarig. Unnaryds ”stjärnvärvning” Nehat Bregaj, tidigare HBK och Halmia, sköt in 2-1 ur snäv vinkel. LTIK:arna ropade på hands.

– Jag ser inte om det är hand. Det känns onödigt att släppa in ett mål så tätt inpå vår kvittering. Vi slappnar av lite där. Men jag blev inte särskilt orolig.

Simon Vedin var mycket nära göra 2-2 men Andreas Enggren i Unnaryds mål gjorde en bra räddning.

– Vi var lite för heta på gröten i fösta och ville gärna slå den avgörande passningen mellan deras backar lite för ofta, säger Wernersson, som manade till tålamod i halvtid.

Efter paus fanns det bara ett lag på planen. LTIK tog över fullständigt.

Simon Vedin gjorde 2-2 från nära håll. Emil Jönsson gjorde 3-2 efter fint spel och ett snyggt inspel längs backen av Anton Herrstedt. Victor Johansson utökade till 4-2 på nick efter inlägg av Albin Johansson.

– Jag är väldigt nöjd med vår andra halvlek. Vi får stopp på Vildan Rashkaj och Nehat (Bregaj) får inga bollar att jobba med.

Inte minst Axel Rabe var viktig med sitt energiska och fysiska mittbacksspel.

– Det var rätt tufft därute stundtals och jag är helnöjd över att killarna behåller kylan och inte dras in i något trams, fortsätter Wernersson.

– Egentligen tycker jag att vi gör det bra hela vägen och sista 30 är det vår match helt och hållet.

Wernersson berömde kollektivet efter matchen och är nöjd med bredden.

– Axel (Rabe) behövde vila, Albin (Johansson) kom in samtidigt som Adam flyttade in som mittback. Gurra (Karlsson) kom in istället för Lucas (Pettersson). Det blir ingen skillnad. Vi kör bara på.

Sett över 90 minuter imponerade en spelare lite extra på LTIK-tränaren.

– Oskar (Hemhagen) visar hur viktig han är för oss. Han lägger många meter, manar på och ryter till på rätt sätt när det behövs.

Gruppens andra match mellan GIF/VIF och Slöinge sköts på framtiden på grund av sjukstuga i Slöinge.