Knutsgillet bjöd in rekordmånga

Mats Andersson, en av de 28 nya medlemmarna som välkomnades in av åldermannen Per Karlsson. Foto: Oskar Svensson

Mellbystrand Laholmsgillet i fotspåren av skyddshelgonet Knud Lavards slår rekord i antalet nya medlemmar.

28 nya personer välkomnades in i gemenskapen av gillet vid den årliga ceremonin.

– Det är helt fantastiskt, säger åldermannen Per Karlsson för S:t Knuts gille i Laholm.

28 nya recipiender (medlemmar) välkomnades in i S:t Knuts gille i Laholm:

Lars-Åke och Catarina Dufva, Laholm, Mats Andersson, och Magdalena Petersson, Oskarström, Johan och Josefin Granlund, Eldsberga, Magnus och Magdalena Gustafsson, Laholm, Mikael Johansson och Carola Svensk, Helsingborg, Niclas Johansson och Pernilla Andersson, Laholm, Ingrid Gustavsson, Halmstad, Inger Reinfeldt, Laholm, Henrik JO Karlsson, Helsingborg, Anders och Katarina Nilsson, Våxtorp, Peter Nöjd och Katarina Gran, Veinge, Daniel och Catharina Sanjay, Halmstad, Ingemar och Maria Svantesson, Genarp, Filip Tenggren, Eldsberga samt Tomas Wernant och Anneth Dyberg, Torna Hällestad.

I strid ström anlände medlemmarna, herrarna i frack och damerna i färgglada balklänningar till högtidssammankomsten på Strandhotellet i Mellbystrand.

Med ritualer och en viss humoristisk underton kunde St. Knuts gille i Laholm välkomna 28 nya medlemmar genom att överlämna en duva som bevis på att man blivit fullgod medlem.

Så många nya recipiender på en och samma gång har inte gillet haft sedan det bildades 1959.

– Det är jätteroligt att vi knutit så många nya medlemmar till oss i år. Vi får gå tillbaka 1960 för att få lika många nya medlemmar på ett år. Det är helt fantastiskt, säger åldermannen Per Karlsson.

Men S:t Knuts gille är betydligt äldre än så, gillet har 900-åriga anor där man hedrar sitt skyddshelgon Knud Lavard.

Under årens lopp har 1017 personer varit medlemmar i gillet. Med naturlig avgång är de i dag 375.

– En bidragande faktor är att vi lättat upp det här med musik, göra det lättsammare, roligare och närmare, berättar han.

Dessutom har man utökat ceremonin med upp- och nedtrappning före och efter högtiden.

– Det är sällan man klär upp sig, och jag tror att folk tycker det är roligt att göra det. När vi nu förlänger firandet så är det mer lönt att klä upp sig, menar Per Karlsson.

Mats Andersson och Magdalena Petersson, från Oskarström, var två av de nya som välkomnades in i gillet.

– Det känns spännande, det är inte varje dag man är på sådana här tillställningar, säger Magdalena Petersson.

– Och att dansa polonesse framåt kvällen ska bli roligt, säger Mats Andersson.

– Det är roligt att det är olika åldrar. Som samhället ser ut i dag när man går ifrån det sociala livet är det roligt att det finns öar som lever kvar, att man har en organiserad samvaro i en krets som är ovanlig nuförtiden.

– Sedan är det roligt att träffa nya människor som man lär känna genom det här, inflikar Magdalena

Vem som helst i gillet kan bjuda in nya medlemmar. Men vem som bjudit i är hemligt.

– Vi har ingen aning men det är roligt att andra tycker att vi tillför någonting och inte ser oss som alltför tråkiga och stökiga av oss likt huliganer, fortsätter Magdalena.

Några som varit med länge, 25 år vardera och hundra år tillsammans var paren Ulf och Ulrika Svensson samt Nils-Åke-och Gunbritt Nilsson. De såg fram emot festligheterna.

– Vi förväntar oss att bli hyllade extra mycket, säger Ulf Svensson med glimten i ögat.

– Det här är en sammanslutning där man inte har roligare än man gör sig. Vi kommer köra på hela dagen och kvällen. Det gäller att passa på medan man kan, säger Ulf Svensson.