Ny exotisk restaurang i stan

Laholm När Shaam La Pizzette slår upp portarna om lite drygt två veckor blir det den elfte restaurangen i Laholm. Ägarna, som båda är från Syrien, räds inte konkurrensen.

På menyn står mat från Mellanöstern.

– Vi lagar mat som de andra ställena inte har, säger Khalil Kaaka.

– Vi kommer ha speciell syrisk mat, bland annat kolgrillskebab, falafel, spanarna och grillad kyckling, säger Imad Katrieh.

Khalil och Imad flydde krigets Syrien och lärde känna varandra på en flyktingförläggning i Göteborg 2014. Sedan oktober samma år bor de båda med sina familjer i Veinge.

Imad har i Syrien arbetat i restaurangbranschen, vilket är en förklaring till att de valde att ge sig in i branschen.

Restaurangen på Köpmansgatan har de ägt i sex månader. Under tiden har de ägnat sig åt att fräscha upp lokalen och köpa in maskiner. Imad, som också arbetade som hantverkare i Syrien, har själv byggt ugnen i keramik.

– Restaurangen kommer att ha lunchservering och kvällsöppet. Vi hoppas vara igång om tio dagar eller två veckor, säger Khalil.

Caroline Bengtsson, som är handelsutvecklare på Laholms kommun, ser inga problem med etableringen av ytterligare en restaurang.

– Vi är så klart glada för att fler vill etablera sig i kommunen, så jag ser inget negativt med det.

Finns det en risk att restaurangindustrin i Laholm blir mättad med ännu en restaurang?

– Som vanligt måste det finnas en efterfrågan. Jag har inte varit i kontakt med entreprenörerna så jag vet inte vilken inriktning restaurangen ska ha. Men jag vet att det finns en efterfrågan på platser för socialt umgänge, säger Caroline Bengtsson.