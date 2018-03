Johnsson tvåmålsskytt när LFK DM-kryssade

Fredrik Johnsson hoppade in och gjorde två mål mot BK Astrio. DM-mötet slutade oavgjort.Foto: Johan W Jönsson

Fotboll Det blev kryss för Laholms FK i DM-matchen och prestigemötet med BK Astrio. LFK vände underläge 0-1 i paus till 2-1 men släppte in ett sent kvitteringsmål.

– Det är klart att det är lite besvikelse när 2-2 kommer så sent. Men som helhet var det väl rättvist, säger LFK:s tränare Peter Åberg.

Matchfakta DM, herr

Laholms FK-BK Astrio 2-2 (0-1)

Mål LFK: Fredrik Johnsson 2

Domare: Johan Söderström, Laholm

LFK var förvarnat. BK Astrio har rustat inför division 3 och slog tillbaka en annan seriekollega – Snöstorp Nyhem med 5-1 i torsdags. I den inledande DM-matchen krossade Söndrumsgänget Halmia Academy med hela 10-2.

Matchen mot LFK blev en het och tempostark fajt, inte minst inledningsvis, där båda lagen ville visa sig på styva linan. De klara målchanserna lös med sin frånvaro. LFK försökte på inlägg medan Astrio satsade på att spela sig fram och hade något mer boll än hemmalaget i den första halvleken.

Max Turnstedt hade matchens första möjlighet men avslutade utanför. LFK skapade två halvchanser i tät följd. Först var det Lucas Ragnarsson som inte fick träff i öppet läge och sedan var det Alfred Karlsson som inte fick ordning på ett avslut.

– Båda lagen var ganska uppställda i första halvlek och det var relativt tillknäppt innan paus, säger Åberg.

I minut 32 fick Astrio straff efter en upphakning i LFK:s straffområde. Max Eggertsson hängde in bollen via Rasmus Lundgrens ribba fram till 1-0.

– Straffen är solklar. Men jag är lite besviken över vårt presspel. Där ska de inte få lyfta in bollen, säger Åberg.

0-1 stod sig fram till pausvilan.

– Jag tycker att vi gör en hyfsad första halvlek mot ett lag i bra form, säger Åberg.

I andra öppnade spelet upp sig något. LFK skapade tidigt en bra dubbelchans när först Ardian Berisha avslutade. Astrios målvakt räddade via stolpen. På returen sköt Lucas Ragnarsson i täck.

Även Astrio skapade målchanser utan att få in bollen.

I minut 65 kvitterade LFK till 1-1 efter ett fint anfall. Ardian Berisha stod för ett bra förarbete och serverade inbytte Fredrik Johnsson, som behärskat placerade bollen i nät.

– Ett bra anfall hela vägen, berömmer Åberg.

– Det blev mer böljande spel i andra halvlek. Båda lagen hade möjligheter men jag tycker att vi hanterar det bra. Jag är nöjd över hur vi vänder underläget från första halvlek, säger Åberg.

En annan inhoppare – Melvin Sjöland var mycket nära att göra 2-1 men bollen nickades bort på mållinjen av Astrioförsvarare.

Gästerna rann igenom men avslutet gick utanför Lundgrens vänsterstolpe.

I den 80:e minuten fick LFK hörna. Daniel Radovanovic slog den med precision (LFK hade flera bra hörnor i matchen) och Fredrik Johnsson var på nytt sist på bollen till 2-1 för Laholm.

Glädjen blev dock inte särskilt långvarig för LFK:arna. I matchminut 88 fick Astrio hörna och på andrabollen efter denna fick Per Gulda bollen i nät fram till slutresultatet 2-2.

– Det är klart att det är surt när kvitteringen kommer så sent. Men som helhet, sett till målchanser är det ett rättvist resultat, säger Åberg.

– Det är starkt av oss att vända till 2-1 och en seger hade förstås varit pricken över i, fortsätter LFK-tränaren, som inte var nöjd med helheten.

– Det var ganska hafsigt tycker jag. Det är mest sekvenser som är bra. Vi har saker att jobba på fram till seriestart och har mer att ge.

– Vi är inte nära att spela ihop en startelva och rullar friskt med bytena även i den här matchen. Det jag är nöjd med är hur vi hanterar matchen mentalt när vi vänder underläge.

Chanserna att avancera i DM tror Åberg är goda.

– Det blir tufft att ta in Astrios målskillnad men sju poäng bör räcka långt. Många tvåor går också vidare, avslutar LFK-tränaren, som var mest nöjd med Fredrik Johnssons inhopp och vänstermittfältaren Besfort Shulemajas insats.

Astrio var nöjda med matchen.

– LFK var något nummer större än de lag vi mött hittills under försäsongen. Vi sattes på lite andra prov och fick lite nya tankar. En go match med bra tempo och en hyfsad prestation av oss, säger Mattias Olofsson i Astrios tränarstab.