Rättvist kryss i tuff derbymatch i DM

Fotboll I en repris på toppmötet i fjolårets sjua var det nu åter dags för LFK Akademi att möta Skottorps IF. Båda lagen förlorade sin första DM-match och var nu ute efter vinst. Trots att Akademin var starkt kunde Skottorp hålla emot.

Matchfakta DM, herr

Skottorps IF-Laholms FK Akademi 2-2 (1-1)

Mål SIF: Johan Agnvall, Mattias Svensson

Mål LFK: Noah Törnkvist, Viggo Dahl

Domare: Flamur Zeqiri, Holm

Det blev en tuff match för båda lagen i mötet på Glänninge Park i fredags. Efter att ha förlorat sina respektive första matcher i DM var både SIF och LFK Akademi sugna på vinst. Dessutom möttes lagen i serien förra året och vann var sin match.

– Det märktes att ingen ville förlora. Det var lite derbykänsla, säger Laholms FK:s Akademis tränare David Silvandersson.

Båda lagen lyckades ta sig upp till division sex förra året och kommer därför att få mötas fler gånger under det kommande året.

Matchen startade starkt för Akademin som redan efter cirka tjugo minuter fick in matchens första mål genom Noah Törnkvist.

– Första tjugo är det bästa vi gjort i år, säger Silvandersson.

Men efter målet föll LFK tillbaka och SIF fick mer plats i matchen och skapade fler chanser.

– Det var en svår match för oss och vi fick satsa mycket på försvaret. Laholm springer mycket och har bra teknik, men vi klarade ändå att hålla vårt försvarsspel tätt, säger Mikael Gustafsson, tränare i Skottorps IF.

Innan paus gjorde Skottorp 1-1 genom Johan Agnvall och båda lagen gick ut i andra halvlek med var sitt mål i ryggen.

Skottorp skapade fler chanser i andra halvlek och tog ledningen genom Mattias Svensson redan efter tio minuter. Då ställde LFK om och satsade mer på att ligga högt upp i planen. Detta skapade chanser, men laget hade ändå svårt att få bollen hela vägen in i mål. I slutet på matchen fick Viggo Dahl ändå in 2–2 målet och det var kvitterat.

– Det var en intensiv match med högt tempo. Mycket spel gick genom Adam Vernersson och tack vare hans positiva inställning och attityd kunde vi hålla spelet uppe under hela matchen, säger Silvandersson.

Slutresultatet blev 2–2. Ett rättvist resultat tycker Gustafsson, som är nöjd med lagets insats.

– Båda lagen spelade bra och trots att Laholm ägde mycket boll kunde vi ändå ta vara på våra chanser. Men det är försvaret tillsammans med vår målvakt Pontus Andersson som stod för den starkaste insatsen, och de gjorde det väldigt bra.