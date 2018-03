M-veteran lämnar lokalpolitiken

LAHOLM Efter att ha varit aktiv sedan 1985 slutar Thomas Jönsson med kommunpolitik efter höstens val. Hans namn ska bort från Moderaternas kommunlista.

Moderaternas nomineringar fällde avgörandet. Vid ett internt möte hade Thomas Jönsson förklarat att hans förtroende är på en mycket låg nivå när det gäller tre utpekade och ledande M-politiker.

Petningen vid nomineringsstämman tidigare hade också visat att partigruppen som helhet inte hade fullt förtroende för Thomas Jönsson. Han har länge haft många tunga uppdrag och tävlat om att bli nummer ett. Jönsson satt under en lång period som ordförande i barn- och utbildningsnämnden och har också under några år varit kommunstyrelsens ordförande.

Som förste vice ordförande i kommunfullmäktige fick han så sent som i fjol svinga ordförandeklubban i kommunens högsta beslutande församling när Roland Gottfridsson (C) hade time out.

– Utan att ha exakt koll kan jag säga att det inte är många sammanträden jag missat, förklarar Thomas Jönsson.

Men efter den här perioden ska det vara slut.

– Jag bestämde mig i onsdags efter att ha funderat sedan nomineringsstämman. Beslutet är taget med hänsyn till mig själv, min familj och för partiets bästa, förklarar Thomas Jönsson vid en pressinformation på fredagen.

Med på pressinformationen fanns Sebastian Hellqvist, partiombudsman i Halland.

Han påpekar att det inte pågår någon utredning riktad mot Thomas Jönsson efter hans uttalanden om bristande förtroende.

– Att Mikaela Waltersson i egenskap av ordförande för samtal med honom är inget anmärkningsvärt, säger ombudsmannen.

I samband med nomineringen har enskilda moderater också talat om formella fel, att några ombud som röstade var jäviga. Enligt partiombudsmannen har inga sådana fel begåtts.

Thomas Jönsson är noga med att inte gå på andra moderater eller direkta orsaker till att han lämnar kommunpolitiken. Inte mer än att det gäller nomineringen, och att det är ett eget beslut. Det bekräftas också av Laholmsmoderaternas nye ordförande Kennet Camitz.

– Nej jag har inte haft några samtal med Thomas. Men jag tycker att han har tagit ett bra beslut i den situation som uppkommit. Om du inte längre har förtroende är det hedervärt att avgå, säger moderatledaren.

Thomas Jönsson står kvar på regionvalslistan. Trots schismen i Laholm hoppas han kunna göra ett bra val och hamna högt där. Han har också den officiellt finaste posten som regionfullmäktiges ordförande

– Jag vill fortsätta med regionpolitiken. Även om sjukvården tar den största delen av regionens budget är utvecklingsfrågorna lika viktiga för mig Utan utveckling och större skatteintäkter får vi inte bättre sjukvård.

Under valrörelsen brukar kommunpolitiker och regionpolitiker vara tillsammans vid kampanjer. Och så blir det antagligen i höst också trots avhoppet.

– Det är inga problem för mig att stå med moderaterna i Laholm. De får lägga kraften på kommunpolitik medan jag pratar regionfrågor.

När avhopparen får frågor om särskilda minnen från kommunpolitiken är det inte några enskilda stora beslut det handlar om.

– Det var tufft när vi tvingades spara hårt på skolan, men jag har aldrig fått några hot eller trakasserier. Bland det roligaste var när jag tillsammans med Ulf Martinsson drog igång Ungdomsforum och sedan kunde utveckla det.

Några planer för framtiden har inte Thoms Jönsson. som den senaste tiden titulerats politiker. Lantbruket är avvecklat, och det finns inga planer på något nytt företag.

– Det känns vemodigt, men man vet ju att politiska uppdrag kan ta slut. Åldern pekar på att det närmat sig, säger Thomas Jönsson 58. som alltså följer kommunrådet Elisabet Babics exempel.