Laholm lyckades inte vända i andra

Fotboll Laholms FK förlorade träningsmatchen mot Ljungby IF med 2-1 efter en svag första halvlek.

– Vi är inte riktigt påkopplade och det går för långsamt, säger LFK:s tränare Peter Åberg.

Matchfakta Träningsmatch, herr

Ljungby IF-Laholms FK 2-1 (2-0)

Mål LFK: Besfort Shulemaja

Det var gammal helig mark som beträddes för Laholms del. 2015 var det just i Ljungby som laget säkrade seriesegern i division 3. Då blev det seger, lika bra gick det inte den här gången.

– Ljungby satte hög press på oss. Det var inte ohanterbart men vi klarade inte av det. Spelarna antog helt enkelt inte utmaningen, säger Åberg.

Ljungby tog ledningen i den sjätte minuten och utökade till 2-0 i den 18:e.

– Markus (målvakt Johansson) tog på sig målen. Det är två riktiga Rembrants av ”Mälarn”. Han har problem med ryggen och har inte tränat på ett par veckor.

– Det förklarar ju ändå inte vår dåliga bollbehandling. Det går för långsamt. Vi har nykomponerad backlinje och nytt på mittfältet. Men det gäller ändå att ta chansen.

Sista kvarten kunde LFK ändå ta över.

– Vi tröttar ut Ljungby och har något läge och borde fått straff när Max (Sjöstrand) blev upphakad.

– Det var frustrerat i paus men man ska ändå inte dra för stora växlar utefter resultatet eftersom att det var två individuella misstag.

I andra halvlek spelade LFK upp sig betänkligt. Alfred Karlsson, Besfort Shulemaja och Daniel Radovanovic kom in och stabiliserade upp.

– Vi trycker tillbaka Ljungby konstant. Tyvärr dröjer reduceringen lite för länge.

I minut 83 slog -02:an Rasmus Rydberg ett inlägg som Besfort Shulemaja kunde trycka in på den bakre stolpen.

– Jag bytte in fyra -02:or med 25 kvar. De hanterar det bra. Vi behåller vår grundtanke i spelet och ändrar inte formation. De visar bra fokus och koncentration, berömmer Åberg.

Sista kvarten gick Ljungby på knäna och LFK borde fått in åtminstone en kvittering.

Noah Kjellsson, en annan -02:a, fick ett friläge och dubbelchans men Ljungbys målvakt gjorde fina räddningar.

Max Sjöstrand hade ett avslut i ribban och Erik Pålsson fick en boll på sig på mållinjen efter styrning på frispark.

– Vi gör det riktigt bra i andra halvlek och var värda mer, säger Åberg och berömmer inhoppande målskytten Besfort Shulemaja och Max Sjöstrand lite extra.

– Bes gör ett riktigt bra inhopp och Max var väldigt pigg.

Inga ändringar i truppen har gjorts inför söndagens prestigemöte med seriekollegan Astrio i DM.