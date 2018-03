En produkt som lätt kan avvaras

Plastsugrör är en av de produkter som bidar till att skräpa ner i onödan, särskilt i haven. De är på grund av sin form dessutom farliga för djur, eftersom de kan hamna i dess matsmältningskanaler, eller ansiktsöppningar.

Kampanjer för att förbjuda plastsugrör syns just nu på många ställen och i Skottland ska den lokala regeringen följa bomullstopsförbudet med ett sugrörsförbud för att bekämpa nerskräpningen.

Plastsugrör är en onödig produkt och lätt att avskaffa. För den som behöver hjälp av sugrör för att dricka, som barn, äldre, eller funktionshindrade finns bra alternativ i form av permanenta sugrör i metall, hållbart framställt papper eller andra mer miljövänliga material.

Sugrör är på grund av att det finns fullgod ersättning ett bra ställe att börja för att minska nerskräpningen av haven. Att avskaffa plastpåsar, som snart förefaller bli verklighet, kommer att bli en betydligt större utmaning.

All kan bidra till att avskaffa meningslösa plastsugrör: om man beställer en läsk eller en drink och poängterar att man inte behöver sugrör, så kommer serveringen så småningom att strunta i att köpa in dem. Alla affärsrörelser vill spara pengar.

Alla kan inte förväntas fatta beslut kring små detaljer i vardagen, folk har nog med de stora frågorna. Att låta bli sugrör för att spara miljön kan vara lätt att glömma. Därför är det enklast om man inte längre erbjuder sugrör i plast: de lär inte saknas så länge.

Martina Jarminder