Samarbete ska snabba på tillstånd

Näringslivschefen Peter Larsson och Företagarnas ordförande Stefan Andersson hade bjudit in tjänstemän och politiker från kommunen och lokala företager för att tillsammans diskutera hur tillståndsprocessen kan förbättras. Foto: Hans Bengtsson

Laholm Laholms kommun berömmer sig gärna om att vara en riktigt skarp företagskommun. Nu vill man bli bäst på tillstånd. Bättre kommunikation mellan näringsliv och myndighet är ett av greppen som ska förverkliga den högt ställda ambitionen.

Hjulen snurrar snabbt hos många företag och det är brist på såväl mark att bygga på som kommunala handläggare att ge de tillstånd som krävs för att tillväxtplanerna ska kunna realiseras.

Det är väl känt att den numera långa väntetiden på bygglov vållar irritation hos företagare. För ett par år sedan var den 4-5 veckor. Nu kan den som vill bygga få vänta i månader.

Lagen säger att det får ta högst tio veckor att få besked, efter att kompletta handlingar lämnats in. Men företagare vittnar om att det ofta kommer besked om att handlingarna behöver kompletteras nio veckor efter att ansökan lämnats in till kommunen. Sedan kan det alltså dröja minst lika länge till.

– Vi vill att det skapas en instans som skannar av ansökningarna och begär in kompletteringar i ett tidigare skede, säger Stefan Andersson från Skummeslövsstrand, ordförande i Företagarna.

Men det räcker inte med det, menade en mötesdeltagare. Han vittnade om att det också kan ta lång tid att få besked om att bygglovet är beviljat. Han själv fick vänta i både en och två månader innan allt var klart. Sådant skapar irritation.

Stefan Andersson vittnar att det finns åtskilliga klagomål bland medlemmarna om både det ena och det andra i kommunens hantering. Vissa vågar dock inte framföra den, av rädsla för att få lida för det när de behöver hjälp.

Ett problem är att likartade ärende kan få olika besked, utan att det är tydligt varför. Företagarna efterlyser bättre samordning.

Med mer och bättre kommunikation, och fler möten i samma anda som onsdagens tror företagarna och kommunen att man ska kunna nå det högt ställda målet.

– En konkret sak vi bestämde var att skapa en liten arbetsgrupp där vi och näringslivsenheten tar fram förslag på förbättringar, genom att titta på vad som fungerar bra i andra kommuner, och jämför ärenden som tar lång tid med dem som går snabbt, och tar reda på vad som gör att det skiljer, säger Stefan Andersson.

Han konstaterar att även om det är fler bygglovsärenden, så har kommunen ökat antalet handläggare i motsvarande grad.

– Vi vet inte vad som orsakar de ökade väntetiderna, säger Stefan Andersson.

Han är dock medveten om att företagarna behöver bli bättre på att lämna in kompletta handlingar.

Detta skulle företagslotsen kunna hjälpa dem med, tror Stefan Andersson.

– Jag hade faktiskt glömt av att den finns. Kanske behöver företagslotsen marknadsföras bättre.

Anna-Lena Karlsson på näringslivsenheten säger att det vore bra om verksamma företagare i högre grad anlitade lotsen vid expansion, för att i ett tidigt sked för överblick över alla tillstånd och dokument som krävs. Nu anlitas den främst vid nyetableringar.

Företagarnas regionchef Marie Axtelius var tidigare på onsdagen på ett liknande möte i Halmstad och där föreslog någon att samordna bygglovshandläggningen i Laholms och Halmstads kommuner. Hon tror det skulle bli effektivare och lättare att rekrytera de svårfångade bygglovshandläggarna då. På mötet i Laholm diskuterades detta helt kort, utan att ge upphov till några hurrarop.

Ove Bengtsson (C), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, säger på torsdagen till LT att han inte tror på förslaget.

– Det är inte lagligt i dagsläget men regeringen håller på att titta på möjligheten att ha en gemensam bygglovsavdelning. Idag måste man ha en i varje kommun, säger han.

Det finns dessutom erfarenheter från andra samarbeten mellan kommuner, som inte smakar mer.

– LBVA har inte varit oproblematiskt. Slår man ihop och gör större blir det också opersonligare, Vi föredrar att skruva på det vi redan har, säger Ove Bengtsson.

Han förklarar den ökade tidsåtgången på bygglovsavdelningen med att den i höstas tappade två handläggare, som bytte jobb för att få närmare till sin arbetsplats. Dessa har ersatts med färskare personal.

– Tappar man halva manskapet förlorar man också i effektivitet. Det tar tid för de nya att bygga upp den rutin som behövs.

De som har jobbat i Laholm längst har varit här halvtannat år.

Näringslivschefen Peter Larsson var mycket nöjd med mötet, som han ser som en start på en lång process.

– Mötet mynnade ut i fem delar som vi ska utveckla, säger han.

Dessa är:

1. Att använda företagslotsen även för etablerade företag.

2. Kommunen ska skapa ett system för uppföljning av varför ett ärende går bra medan ett annat går dåligt.

3. Bättre kommunikation från både företagarna och från kommunen.

4. Införa ett feedbacksystem efter lämnat bygglov så kommunen får veta vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

5. Skapa ett digitalt system för enklare bygglov.