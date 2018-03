HK Hök siktar på revansch

laholm Säsongen 2016–17 var en tuff säsong på handbollsplanen för HK Hök. Med tolv inspelade poäng blev det respass från division 2 västra och klubben fick börja om i division 3.

I år har Hök fått upp farten igen och siktar nu att ta steget tillbaka till division 2.

– Förra året gick verkligen inte som jag hade tänkt mig och därför finns det ett enormt revanschsug både hos killarna och mig. Tyvärr lyckades jag inte skapa de rätta förutsättningarna för att hänga kvar i division 2. Därför vill vi nu visa att vi är ett bra lag och på något sätt är jag också skyldig killarna denna framgång som vi nu får uppleva, säger HK Höks tränare Marcus Artursson.

Förra säsongen slutade HK Hök sist i division 2 västra efter att laget spelade in tolv poäng på 22 matcher.

– Jag hade sett för många spelare sluta för tidigt, därför införde jag inför förra säsongen ”handboll för alla”. Alla spelare ville skulle få vara med och spela handboll i HK Hök, antingen i vårt division 2- lag eller i vårt division 3- lag.

– Men vi blev lite tagna på sängen hur många som ville vara med, när vi plötsligt stod med runt 35 spelare i truppen som skulle samsas om att träna två gånger i veckan. På träningarna ville jag att alla skulle få vara med, så vårt samspel blev lidande.

– Det skilde för mycket på spelarnas handbollskunskaper och vilja. Dessutom förlorade vi sex spelare ifrån div 2-truppen säsongen innan. Även viktiga kuggar som skytten Robin Eriksson och Per Seger spelade inte stora delar av säsongen på grund av skada och pappaledighet.

I april satte sig ”Mackan” ner med de spelare som varit med länge för att prata igenom hur man skulle ha det framöver.

– Då visste jag inte ens själv om jag skulle fortsätta, utan jag ville höra vad de sa. Jag hade ändå varit tränare i elva säsonger och många har hört min röst länge. Men när spelarna stöttade mig och vi kom överens om vad som skulle göras var det bara att köra.

I år jobbar Artursson med en betydligt mindre trupp och då har laget gjort en riktigt bra säsong.

– Det blev inget B-lag tyvärr, trots att vi ordnat med träningstid och tränare. Några flyttade och valde att prioritera annat. Men de spelare som varit intresserade att fortsätta spela har jag försökt hjälpa till annan klubb.

Sammanhållningen och det faktum att spelarna och ledarna kan varandra utan och in betyder allt.

– Vi har en bra grund att stå på både spelmässigt och socialt. Vi har haft ungefär samma spelidé i flera säsonger nu. Men i år har vi kunnat jobba vidare och förfina. I mina ögon har jag nu det bästa spelmässiga kollektivet någonsin i Hök. Kanske har vi haft några bättre spelare som enskilda individer, men inte som kollektiv.

– Sen så har vi det sociala som funkar helt fantastiskt. Även om killarna är väldigt olika, finns det en otrolig acceptans för varandras olikheter. Olikheterna har blivit en styrka istället. Det här är något jag är väldigt stolt över. Vi har också tydliga förväntningar hur vi ska vara på och utanför banan. Det har jag alltid jobbat hårt med i Hök. Allt det här föder framgång.

Var kommer det ifrån?

– Det kommer inte av sig själv utan det är något som alla spelare har hjälpt till med och anammat. Det är kultur som våra spelare som är ”kulturbärare” hjälpt att föra vidare. Som ny ska man inte känna konkurrens utan istället få ett härligt välkomnande. Alla ska bli sedda och pratade med. Vi jobbar med att ha en rak, ärlig och tydlig kommunikation.

– Sen vet jag att många kan vittna om som har spelat i Hök – vi är ett jäkligt gott gäng. Det fortsätter även efter de lämnat Hök för till exempel studier eller jobb. I sommar blir det tionde året i rad vi ses för vår ”Hawksreunion”. ”En gång hökare alltid hökare”, brukar vi ha som devis.

Hök fick en bra start på försäsongen när man spelade lika mot Drott och förlorade med ett par mål mot Varberg, numera ett topplag i Allsvenskan.

– Då kände vi att det fanns något. Sedan i den första seriematchen, borta mot Kävlinge, gjorde vi vår sämsta match för säsongen, skrattar han.

– Det var total underskattning, men visst jag vill även ge Kävlinge en eloge. Det har gjort det väldig bra under säsongen.

Målsättningen i laget är att hamna bland de två bästa. Ettan går direkt upp till division 2 medan tvåan får kvala.

– Med det här laget hade vi hamnat i mitten någonstans i division 2 förra året.

– Årets division 2 imponerar inte jättemycket så av det jag har sett hade vi klarat oss väl. Sedan handlar det om 24 matcher istället för så få vi spelar nu. Då ska man kunna vara skadefri också.

Årets serie har varit en konstig sådan. I oktober spelade Hök fyra matcher och sedan dröjde det till december innan nästa omgång. Efter bortasegern mot Stavsten den 21 januari gick Hök utan match till den 17 februari.

– Just därför är det viktigt att vi spelar hela vägen in i mål, oavsett match och oavsett vad det står med tio minuter kvar. Vi måste utnyttja tiden vi får under matcher och det har vi gjort på ett väldigt bra sätt.

– Många lag mer än dubblerar våra pass i veckan. Men eftersom vi har kontinuitet och vet vad vi ska göra, kan vi lägga energi på utveckla och förfina.

Och så hjälper det att du är nördig?

– Så är det. Jag är extremt förberedd och tar reda på allt som går att ta reda på. Vi försöker filma matcher så ofta vi kan, jag kollar målprotokoll och ringer de jag känner.

Tre matcher återstår för HK Hök: Lundagård på hemmaplan, Helsingborg på bortaplan och så serieledande Kävlinge på hemmaplan i den sista omgången. Hök är två poäng bakom Kävlinge med en match mindre spelad, man har med andra ord allt i egna händer.

– Det är revanschen som driver oss, att vi som en liten förening kan göra mycket. Nu ska vi njuta av de här sista matcherna, för det är den här typen av matcher alla vill spela, avslutar Marcus Artursson.