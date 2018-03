Den judiska konspirationen – igen

Regissören Ruben Östlund menar att han kunde vunnit Oscarn för bästa utländska film om han valt andra världskriget som ämne, för att göra ett ”judiskt community” med inflytande i Hollywood nöjt. Östlunds uttalande är osnyggt och osant om man ser vilken typ av filmer akademin normalt sett belönar.

Jag tyckte att Linklaters Boyhood var ett mästerverk och förtjänade priset för bästa film som Iñárritus Birdman fick. Men Birdman handlar om det som Hollywood älskar mest: äldre manliga skådespelare, gärna med unga, vackra flickvänner, och historier om att underhållningsbranschen är magisk. Det är dessutom en historia om den äldre mannens revansch. Det reflekterar hur Oscarsjuryn ser ut: snittåldern är 63, nästan alla är män.

Hade det varit Greta Gerwig som beklagat sig över att bli snuvad istället hade det varit motiverat: en enda kvinna har vunnit bästa regi under Oscars historia.

Det beror heller inte på bögarnas inflytande i Hollywood att hbtq-romansen Call me by your name fick många nomineringar. En fantastisk kvinna, som vann över Östlunds The Square, låg med sin transhuvudperson rätt i tiden. Hollywood har yrvaket insett att det finns hbtq-personer, etniska minoriteter och kvinnor som också går på bio.

Det står Östlund fritt att göra filmer om transpersoner, andra världskriget eller vad han vill. Men att antyda att hans film blev snuvad på grund av judiska smakdomare är fult och historielöst.

Martina Jarminder