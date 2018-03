Glänninge Park kan flyttas?

Ett nytt förslag har nu börjat diskuteras. Det handlar om att flytta all fotbollsverksamhet vid Glänninge Park för att ge plats åt nya bostäder. ARKIVBILD

Laholm Det finns idéer om att flytta Laholms FK:s verksamhet från Glänningeområdet och bygga en helt ny idrottsanläggning.

En evakuering skulle lösa LFK:s trångboddhet samtidigt som kommunen får loss mycket tomtmark för bostäder och idén är inte främmande för kommunens högsta politiker.

Laholms kommuns planer på att bygga bostäder på D-planen på Glänninge Park har mötts av motstånd från Laholms FK.

LT kunde redan i november ifjol berätta att LFK motsätter sig bostäder på D-planen om de inte erbjöds en ersättningsplan. Föreningen anser också att de blivit helt negligerade av kommunen när Glänningeområdet förtätats med ny skola, idrottshall och bostäder.

I måndags träffade representanter för LFK de tre kommunråden samt fastighetsstrategen Fredrik Nilsson på ett så kallat dialogmöte.

– Det här mötet var bra, men problemet är att vi skulle haft det här mötet för två år sedan, säger Peter Åberg sportsligt ansvarig i LFK.

Under mötet presenterade LFK en vision för kommunpolitikerna som kort beskrivet går ut på att om kommunen bygger en ny idrottsanläggning på annan plats är LFK villiga att flytta. Det i sin tur ger kommunen möjlighet att exploatera hela Glänninge Park för bostadsbyggande.

Två flugor i en smäll, så att säga.

LFK:s redan dokumenterade trångboddhet kan få en lösning och samtidigt får kommunen flera hektar mark i centralt läge för nya bostäder.

Idén är inte alls dum, tycker både Erling Cronqvist (C) och Kjell Henriksson (S).

– Kanske motiverar intäkterna vi får in i form av bostadstomter en flytt. Det finns inga siffror framtagna men vi ska titta på om det är möjligt att bygga en idrottsanläggning någon annanstans, säger Erling Cronqvist.

– Att flytta idrottsanläggningen är en potentiell möjlighet. Vi är som bekant kort på bostäder i kommunen, säger Kjell Henriksson.

När det gäller bostadsbyggandet på D-planen säger Cronqvist att inga spadar sätts i jorden innan LFK fått sin ersättningsplan.

Han berättar också att planeringskontoret på Laholms kommun har fått i uppdrag att sondera var den nya idrottsanläggningen skulle kunna placeras.

Under dialogmötet i måndags diskuterades mark i området vid Ängstorps reningsverk och gokartbanan som en potentiell möjlighet.

– Det finns stora ytor där vi som förening kan växa och utvecklas. Det är ändå ingen mark som det går att bygga på och det ligger centralt. Vi har inget emot att flytta, men …, säger Peter Åberg i LFK.

Men, för det finns ett men. Åberg berättar att föreningen vill se politiska beslut innan man går med på någonting. Både i det korta och långa perspektivet.

– Vi kommer inte att gå med på någon kortsiktig lösning innan det finns en långsiktig lösning och politiskt fattade beslut, säger Peter Åberg.

Han berättar att det konkret betyder att D-planen inte släpps utan kompensation och en varaktig lösning.

– Politikerna får bestämma sig. Ska de satsa på Glänninge Park eller flytta hela anläggningen? LFK har dubblerat medlemsantalet på några år och om kommunens invånarantal växer så kommer även vi att växa.

– Vi kommer inte kunna ta emot fler barn och ungdomar som vill spela fotboll för vi har fullt. Det är inget hot, det är fakta, säger Peter Åberg och berättar att frågan kommer att diskuteras på LFK:s styrelsemöte på ikväll.