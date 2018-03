Debutsäsongen blev stor succé för Rasmus

laholm Inför årets säsong tog Rasmus Berg Rudolfsson och hans Örebro steget upp i SSL, världens bästa innebandyliga.

Succén blev omedelbar, både för laget och för Rasmus. Laget säkrade i helgen nytt kontrakt och 24-åringen har varit en av lagets bästa spelare.

– Vi har så fruktansvärt bra kemi i laget och det har varit avgörande. För egen del är det min bästa säsong i Örebro, säger Rasmus Berg Rudolfsson.

Efter ett par säsonger då Örebro var nära att ta steget upp lyckades man till slut förra säsongen och säsongen 2017-18 blev det därför spel i SSL. Som nykomling, oavsett sport och serie, är målet ofta att klara sig kvar, något Örebro nu lyckats med. Men det har varit en säsong som karaktäriserats av oerhört mycket upp och ner.

– Allting började väldigt bra, vi vann matcher och hade jättepositiv stämning i truppen.

– Men som nykomling vet man någonstans att det inte kommer att hålla över tid, i början lever man mycket på att allt är nytt och att det är kul att spela i SSL.

Efter den fina starten kom så en dipp i Örebro. Nio raka förluster och det blev förändringar på tränarsidan.

– Vi hade ett par nyckelspelare skadade och efter ett tag började det att bli oroligt. Men så fick vi in en ny tränare och då började vi vinna matcher igen.

Tränaren som kom in är Marco Juuska, samma man som tog laget upp i SSL säsongen innan.

– Eftersom han har varit här innan visste alla vem han är och hans grundidé. Marco la väldigt stor vikt vid försvarsspelet medan tränaren som vi startade säsongen med gav oss i förstafemman väldigt fria roller i hur vi ville agera.

– Jag tyckte egentligen att det fungerade bra med honom också.

Segrarna trillade in men när man säkrade nytt kontrakt var det inte tack vare en seger.

– Det var nu i helgen. Vi förlorade mot Linköping men dagen efter förlorade AIK mot Jönköping och då var det klart, berättar han.

– AIK hade ledningen med 3–2 när det var två minuter kvar men då gjorde Jönköping mål. Då ställde jag mig upp i soffan och skrek rätt ut av glädje.

En stor anledning till varför Örebro redde ut det till slut var Berg Rudolfsson. Tio poäng har det blivit så här långt, vilket är nytt rekord för försvararen.

– Jag trivs väldigt bra i SSL måste jag säga, jag har utvecklats otroligt mycket. Min fart, spelförståelse och aggressivitet har blivit bättre och jag har lärt mig att ta för mig mer.

– I SSL sker allting i ett mycket högre tempo, det är nästan som att spela schack där du måste tänka tre steg framåt hela tiden.

Du har gjort mer poäng än tidigare i Örebro, vad beror det på?

– Jag har vågat mer. Eftersom jag har fått stort förtroende har mitt självförtroende vuxit och därför har jag gjort dubbelt antal poäng än tidigare i Örebro.

– Samtidigt är det inte svårt att spela när man har så fantastiskt bra spelare omkring sig.

Rasmus har ett år kvar på sitt kontrakt med Örebro och efter sommaren har han ett och ett halvt år kvar på juristprogrammet. Som det ser ut nu stannar han i Örebro.

– Nu har jag fått känna på vad som krävs för att spela i SSL. Som jag känner nu är det Örebro som gäller, så här bra lagkemi har jag aldrig upplevt i min karriär, avslutar han.