Djupa fornfynd dyra

MELLBYSTRAND Det handlar bara om en förundersökning, men området är stort och det måste grävas djupt. Därför hamnar prislappen på nästan en halv miljon även om inget hittas.

Så fort vintern ger sig är det meningen att arkeolog och grävmaskin ska ut på det växande industriområdet öster om motorvägen vid Mellbystrand. Den förundersökning som länsstyrelsen tagit beslut om och ska utföras av Kulturmiljö Halland är något utöver det vanliga.

Ändå finns inte så mycket som tyder på att det ska bli några sensationella fynd, även om det registrerades ett fornminne i samband med motorvägsbygget 1991. Då handlade det om spår av jordbruk för cirka 3 000 år sedan.

– Det här är den största undersökning jag har varit med om. Det är dels ett stort område, dels mycket speciella markförhållanden som gör att vi måste ner så djupt, säger projektledaren Ola Kadefors på Kulturmiljö Halland.

Det som gör området speciellt är att det varit under havsytan i perioder, och sedan överlagrats med ett metertjockt sandlager efter att människor varit bosatta i området. På sanden ligger ett tunt matjordstäcke.

Vid förundersökningar brukar det bara vara att hyvla av det översta skiktet, ungefär långt ned som marken påverkats av modernt jordbruk. Under det går det att se om det finns spår av exempelvis hus eller härdar.

Med tanke på att utredningsområdet är så stort, 45 hektar och det måste schaktas djupt har länsstyrelsen gått med på att kontrollen blir glesare än vanligt. Det som kallas sökschakt, avbanade remsor i nordsydlig riktning, ska göras med 50 meters mellanrum. Det vanliga är 40 meter.

Det behöver inte heller hyvlas av hela sträckan. Det blir hopp på 30-40 meter inom varje sökschakt.

Den delen kompletteras med tio djupare hål i storleksordningen sex gånger fyra meter. Här är bedömningen att arkeologerna måste ned ungefär tre meter för att se vad som kan finnas inom de olika jordskikten.

– Med vanliga mått för ett sådant här jobb är det en gigantisk maskintid. Det är mycket massor som måste flyttas runt. Eftersom det blir rätt djupt och är sand handlar det också att säkra mot rasrisk och sedan sortera massorna för att kunna återställa området, förklarar Ola Kadefors.

Tanken är att undersökningen ska göras under våren. Tiden på plats beräknas till cirka en månad, och sedan väntar sammanställning och rapportskrivning. Även om det inte görs några större fynd är det en intressant uppgift för en arkeolog.

– Vi har inte många sådana här områden i Halland där havet under perioder gått in. Tills jordbruket slog igenom på allvar bodde folk i stor utsträckning längs kusten och levde på vad havet gav. Hittar vi spår av trä och boplatser lär vi också kunna identifiera fiskben. Här finns säkert spår av stenåldern för 8 000 år sedan, tror Ola Kadefors.

En del av Mellby industriområde utreddes arkeologiskt år 2000. Då gjordes inga fynd.