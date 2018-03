Män i rånarluva kastade kruka

Knäred

I fredags kväll vid 21-tiden försökte flera personer bryta sig in i en bostad i Knäred.

Enligt polisanmälan ska de boende ha suttit och tittat på tv när det helt plötsligt kastades in en blomkruka i bostaden.

Utanför fanns ett flertal personer iförda rånarluvor som skrek till de boende att komma ut.

– Det fanns två personer i fastigheten som blev rädda, låste in sig och larmade polisen, säger Björn Astell på laholmspolisen.

När polispatrullen kom till platsen hade inkräktarna försvunnit. Bilspår har säkrats och polisen rubricerar händelsen som försök till stöld.