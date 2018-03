Bageriet fanns kvar i källaren

Linda Moberg Andrén, dottern Isabelle och resten av familjen flyttade in i huset strax före julafton förra året. Foto: Lina Millberg

Veinge När Linda Moberg Andrén och Jörgen Andrén hittade det gamla bageriet i Veinge på Hemnet så tänkte de först bara åka och titta. Men de föll för det charmiga, snart hundra år gamla huset, och två dagar före julafton flyttade familjen in. Nu ska bageriet byggas om till ungdomsrum.

På utsidan av det vita huset, bakom Icabutiken i Veinge, syns inga tecken på vad som göms i källaren. Men den som tar sig en titt kan se att här har tiden stannat. Det finns fortfarande mycket kvar av det gamla bageriet.

– Vi flyttade från ett nästan nybyggt hus till ett hus som är hundra år gammalt, säger Jörgen Andrén.

Familjen har hunnit bo i sitt nya hus i två månader och barnen har börjat i förskola och skola i Veinge. De verkar trivas bra med det nya livet.

– Jag kände mig egentligen väldigt fast i Frillesås. Men det var ett vackert hus och jag tänkte att vi åker och tittar. Vi kom fram till att det var kanske dags att göra en förändring i livet, säger Jörgen.

Linda bodde på Postgatan i Veinge som barn och har släkt och vänner kvar i södra Halland. För hennes del känns det lite som att komma hem igen. För barnen har flytten inneburit att de fått närmare till mormor och morfar, men även till skolan.

– I Frillesås bodde vi en mil utanför centrum och barnen fick åka skolbuss. Nu är det gångavstånd, berättar föräldrarna.

Bageriet har legat i husets källarplan och har i mångt och mycket lämnats orört sedan det en gång lades ner. Tidigare ägare har mest använt utrymmet till förvaring.

Två gamla bakugnar, en spis, ett kylrum, bakbänkar och en gammal försäljningsdisk med bänkskivor i marmor står fortfarande kvar.

– Det är lite synd att vi inte kan behålla det, men vi behöver utrymmet för att barnen ska få egna rum, berättar Linda Moberg Andrén.

Britt-Marie Jonasson, som tidigare drev Ica Nära Wictors, bodde tidigare i huset. Hon och maken tog över affären 1983.

– Vad jag har hört så fanns bageriet fram till 1974, men jag är inte helt säker, säger hon.

Det var Anna Bengtsson och maken Johan, kallad bagar-Johan, som startade bageriet i slutet av 1800-talet. Först låg det i huset rakt över gatan, men 1919 byggdes det som i dag är Linda och Jörgens nya hem.

Anders Persson i Veinge bodde granne med bageriet som barn.

– Jag sprang ofta ner hit för att handla åt morsan, berättar Anders Persson, som minns bageriet från sin barndom.

– De körde ut bröd på morgonen till flera butiker i hela södra Halland. Jag tror de körde hela dagen, berättar han.

Sista chansen att åka persontåg till eller från Veinge station var den 30 maj, 1976. Men före det hade byn en blomstrande tid. Bland annat fanns det ett hotell på orten, eftersom att järnvägsstationen drog folk.

I Veinge har det även funnits postkontor, bank, kläd- och skoaffär, cykelaffär, skomakeri, cykelverkstad, brandstation och ett tag hade försäkringskassan lokaler i byn.

– Min morfar byggde posthuset nere på Veingegatan 9. Det stod klart 1947, men när huset var halvfärdigt kom posten och frågade om de fick hyra in sig i lokalerna, berättar Anders Persson.

När Britt-Marie och hennes man flyttade in i huset behöll de i stort sett hela bageriets gamla utrustning.

– När vi flyttade in fanns hyllorna i det här rummet fortfarande kvar. Jag tror de hade tårtor och bröd där, säger Britt-Marie, och pekar på väggarna i ett av rummen i källaren.

Men nu är tanken att de sista resterna av bageriet till sist ska åka ut.

– Det här är sista chansen att se det. Grejerna är till salu om någon vill köpa dem. Det är ju onödigt att slänga dem på tippen, säger Jörgen Andrén.

Jörgen och Linda har fem barn som bor hemma. Tanken är att deras tre äldsta ska bo i det gamla bageriet.

Med all sannolikhet kommer deras barn få uppleva att tåget återigen stannar i Veinge. Planerna på att trafikera Markarydsbanan med persontåg är långt gångna, även om det ännu inte finns något spikat datum för när det blir av.