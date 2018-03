Huttrande entusiaster på årets fiskepremiär

Laholm

Laholms Laxfiske invigde idag traditionsenligt laxfiskesäsongen vid Gröningen. I år genomfördes premiären i en fruktansvärd kyla.

De senaste tre åren har Laholms laxfiske valt att högtidlighålla invigningen. Idag fanns ett drygt tiotal på plats. Förutom invigningstal av ordföranden Roland Gottfridsson ordnade man också korvgrillning.

Trots att kylan kom ovanligt sent i år fanns det aldrig några tankar på att flytta fram premiären.

– Sådan här kyla den här tiden på året har vi inte upplevt sedan i slutet av 80-talet. Då valde vi att flytta fram premiären till april men det var inte så populärt så nu kör vi den första mars oavsett väder, säger Roland Gottfridsson med ett skratt.

Laholms laxfiske, som hör till Laga fiskevårdsområde, tävlar traditionsenligt mot Nissans laxfiske om vem som får upp årets första öring. Laxen kommer först i april.

– När någon får upp en öring ska den först vägas innan det kan rapporteras in. Den måste vara minst 45 centimeter för att räknas, berättar Kenth Holmberg som är styrelseledamot och tillsynsman.

Dagens temperatur uppskattar han till minus sju grader.

Mattias Hansson är kanslist och den som man rapporterar in den första fångsten till. Han säger sig inte minnas någon liknande kyla.

– Det är första gången det är is på premiären, säger han.

Förutom kylan är han liksom de övriga på plats positiv till förutsättningarna för fiske.

– Just nu är det bra vattenföring. Vattenföringen beror på hur mycket vatten som vattenkraftverket släpper igenom. Finns inte tillräckligt med vatten stiger inte fisken tillräckligt, förklarar Mattias.