De långsamma mattrenderna

Svenskarna har under ett antal år svarat att de äter mindre kött än tidigare. Inget av detta har synts i den faktiska konsumtionen, vilket ledde till misstanken om att folk trodde att de åt mindre kött, men inte minskade sitt intag. Förra året sjönk dock köttätandet på riktigt. Det låter inte mycket, men nergången med 2.6 procent motsvarar ganska många kilo kött.

Allt mer av det kött som äts är dessutom svenskt. Det går inte att avgöra exakt vilka hänsyn som gjort att konsumenterna väljer svenskt, men det handlar gissningsvis om etik och hälsa. Efter att under många år ha larmat om antibiotikaresistens och överanvändning av antibiotika i kött från andra europeiska länder är folk sannolikt inte längre så sugna på att bidra till att resistensen ökar genom att köpa billigare kött.

Information om hur illa vissa slaktdjur far lär också ha minskat köttätande: inslag om grymhet i till exempel Sveriges Television har haft höga tittarsiffror.

Marit Paulsen menade för ett antal år sedan att hon kommit till den tråkiga slutsatsen att konsumenterna inte är beredda att betala extra pengar för till exempel ekologisk mat och att man därför får ta till andra lösningar för att få se förändringar i konsumentbeteendet. Frågan är om det inte snarare är frågan om tröghetslagen: de hållbara mattrenderna, som ekologiskt och vegetariskt, tar helt enkelt längre tid att slå igenom än vad folk tror – inklusive konsumenterna själva.