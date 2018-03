Nattvasan äventyr för Vindrarpsåkare

Laholm För de laholmska skidessen Mattias Nätterqvist och Simon Nilsson väntar i år en ny utmaning under Vasaloppsveckan, nämligen Nattvasan som körs mellan fredag och lördag.

– Det kommer att bli ett äventyr att köra i mörker med pannlampa, säger Nätterqvist.

I år är det andra gången Nattvasan körs. Det är samma sträcka mellan Sälen och Mora som vid det ordinarie Vasaloppet. Men starten sker klockan 20 på kvällen och det är tillåtet att skejta.

– Det bli ömsom stakning och ömsom skejt. Vi kommer att köra med skejtskidor och det är skönt att slippa fästvallan, säger Nätterqvist.

Bara en kontroll är bemannad och det är den i Evertsberg halvvägs.

– Därför ska man köra i lag två och två. Det får skilja max 20 sekunder i mål. Det handlar om säkerheten, säger Nätterqvist.

För ”Nättan” väntar en riktig kraftmätning under helgen då han även tänker köra det ordinarie Vasaloppet under söndagen.

– Jag brukar komma i mål på runt sex timmar. I år har jag inte satt något riktigt mål. Den stora utmaningen för mig blir att klara båda loppen på så kort tid på ett så hyfsat sätt som möjligt.

– När vi kommer i mål handlar det om att återhämta sig och sova så mycket som möjligt det dygnet innan det är dags för nästa lopp.

Snöträningen har varit liten för Nätterqvists del.

– Jag körde som vanligt seedningsloppet i Åkulla. Jag kom in runt plats 50 (av 250) och får starta i fjärde led på söndag. Men jag har kört mycket rullskidor, mer styrketräning än vanligt och även kört stakintervaller på gymmet.

Simon Nilsson har kört nio Vasalopp och har kommit i mål på under fem timmar vid två tillfällen. I år har Nilsson dock inte tränat särskilt mycket.

– Jag har sagt att jag ska satsa vartannat år och i år är inte ett sådant år. Jag har varit ute och rest och kom hem från Nya Zeeland för några veckor sedan. Så det har inte blivit så mycket träning utöver löpning, säger Nilsson.

Därför kommer han troligtvis inte att köra sitt tionde Vasalopp på söndag.

– Jag tror helt enkelt inte att kroppen håller för det i år. Men vi får se. Känner jag mig fräsch kanske jag efteranmäler mig och tar en vakant plats. Jag tror dock inte det.

Varför Nattvasan?

– Det är en kul grej att göra tillsammans med ”Nättan”. Det marknadsförs som ett äventyrslopp och det blir något nytt att köra med pannlampa och att få skejta.

– Jag har kommit underfund med att det är jobbigt att skejta. Men samtidigt går det snabbare. Vi sa i somras att vi skulle sikta på fem timmar. Jag tror att det kan bli tufft. Vi kör på det men runt fem och tjugo är nog realistiskt. Är det så kallt att vi får gå in och värma oss tar det ju längre tid.

Förra året körde 900 lag (1800 skidlöpare). I år är 1500 lag anmälda (3000 skidlöpare).

– Så det har växt lite. Men det är fortfarande skönt att det är så få i spåren. Även om jag startar i andra led på Vasaloppet så blir det ändå köer, säger Nilsson.

Även Nilsson körde seedningsloppet i Åkulla. Dock mer som en rolig grej.

– Jag blev femma ifjol. I år blev jag väl 65:a. Ändå var det roligare än vad det brukar vara. Jag är en tävlingsmänniska men den här gången kunde jag köra utan press. Kör jag Vasaloppet får jag ändå starta i andra led baserat på det jag presterade ifjol.

Det finns ett orosmoln inför fredagens lopp – kylan. Det är inte bara i södra Sverige som det biter i ordentligt.

– Man ska ta ett beslut under torsdagen. Egentligen är det inga konstigheter. Men i och med att kontrollerna är obemannade så kan man inte kontrollera hur åkarna mår på samma vis, säger Nätterqvist.

– Det gäller bara att ta på sig och köra pjäxskydd. Kanske andningsmask. Ställs Nattvasan in åker jag upp ändå och försöker få en plats i Vasaloppet istället, säger Nilsson.

Mattias Nätterqvist tillhör Vindrarps skidklubb. Simon Nilsson är också VVK:are i grunden men har under de senaste åren kört för Skiteam Skåne. I år representerar han dock båda klubbarna.