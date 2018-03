LFK gick plus under 2017

Laholm Laholms FK har haft årsmöte. För tredje året i rad visade klubben upp ett plusresultat. I styrelsen blev det inga förändringar.

– De här mötena är ju inte direkt några roliga möten – det händer ju ingenting, säger LFK:s ordförande Johan Larsson.

På tre kvart var årsmötena för LFK och LFK Akademi avklarade. Det handlade mest om formaliteter och att klubba igenom punkterna. Johan Larsson fick förnyat förtroende som ordförande.

– Jag blev aldrig utmanad på den posten och blev vald på ett år till, säger Larsson och skrattar.

Styrelsen blev oförändrad, vilket innebär att Johan Larsson, Markus Johansson, Magnus Ohlsson, Magnus Nigelius och Per Thronée sitter kvar. Emma Mattsson och Christian Harkness är kvar som suppleanter.

Gabriel Svanberg blev invald i herrsektionen, i damsektionen valdes Magnus Ohlsson in. Johan Hallberg och Josefine Hervén är nya i ungdomssektionen.

På den ekonomiska sidan gjordes ett litet plusresultat med 5000 kronor.

– Till 2018 års budget har vi spänt bågen något i och med anställningen av Peter Åberg. Omsättningen har ökat men vi tror att vi ska greja det med våra aktiviteter och räknar med att gå plus minus noll. 400 plus.

– Finanserna är under kontroll. Det var tredje året i följd med plusresultat. Tidigare har man spänt bågen men inte tagit ansvar fullt ut för alla kostnader. Nu har vi bra kontroll och kan dra i handbromsen tidigt om vi ser att det skenar iväg och det känns bra.

– Det är inte kul att läsa om de föreningar som levt över sina tillgångar. Mycket handlar om att det finns mycket bra folk i LFK som tar ansvar för sina delar i klubben och för LFK som helhet, säger Larsson.

Trotjänarna Åke Eriksson och Bertil Persson avtackades för sina insatser som revisorer.

– Med ålderns rätt. De har suttit i många år och har funnits med i kulisserna i ännu fler, säger Larsson.

Lars Täng och Mats Johansson ersätter.

Carl-Axels minne tilldelades Mikael Wennström, som efter lång och trogen tjänst slutade som ungdomsledare efter förra årets säsong.

– Han har följt sonen Anton och hans lag hela vägen, säger Larsson.