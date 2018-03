Iskyla stoppar fisket

LAHOLM Det är förste mars i dag. Och det är fiskepremiär i Lagan.

Men det blir nog nästan inget fiske idag. Iskylan sätter stopp.

De senaste dagarna har det kommit mer och mer is i Lagan. Det kanske går att hitta några få platser där det går att slänga ut ett drag idag på premiärdagen, men det lär inte bli många sådana.

– Jag märker inte att det är färre som köpt årskort, men det är många som säger att de inte lär fiska på premiären, även om de går ned till ån. Det är för kallt, säger sportfiskehandlaren Stefan Nilsson.

Fiske har blivit en redskapssport där det köps spön och rullar för tusenlappar. Men tio graders kyla finns det inte någon bot emot. Då handlar det inte bara om att det är is på fiskevattnet.

– Nej problemet är att det blir is på linan, i spöringarna och i rullen. Där finns inga hjälpmedel vad jag vet, typ värmare för rullen, säger Stefan Nilsson.

Några grundregler finns ändå. Det är lättare med is vid spinnfiske än flugfiske. Fluglinan soppas direkt. För spinnfiskarna är det bättre att välja traditionell nylonlina än de moderna och starkare flätade linorna.

– Flätlinorna drar mer vatten och is, konstaterar redskapshandlaren.

Men om det inte finns något öppet vatten gör redskapsvalet ingen skillnad. Åtminstone inte så länge det inte blir riktigt tjock, och därmed säker is att gå på.

– Vi får se om det blir pimpelfiske istället, säger Roland Gottfridsson, ordförande i Laholms laxfiske.

Så kallt och isigt som det är inför den här premiären har det inte varit på decennier. Snö och lite is ja, men inte sådan kyla.

– Vi hade någon sådan förste mars alldeles i början när Laholms Laxfiske bildats. Då flyttade fram premiären. I efterhand har vi bestämt att det inte ska ske fler gånger. Starten är förste mars oavsett väder, säger Roland Gottfridsson.

Inför årets fiskestart skulle den officiella delen flyttas från rökeriet till Åmot. Här skulle Laholms Laxfiske bjuda på korv. Anledningen till flytten är att de flesta fiskarna av tradition håller till i den nedre delen av ån. Här är chansen att få på en blank nystigen fisk större.

I sista stund flyttas korvgrillningen igen. Vid kontroller under onsdagen visade sig att förutom själv mynningsområdet fanns det inte mycket fiskbart vatten på södra sidan utom från reningsverket och upp i Laholm. Därför blir det korvgrillning på Gröningen istället. Här finns ju också Laxahuset med rensning och registrering av eventuella fångster.

– Vi får se hur många som kommer. Kanske väljer fler än vanligt att istället fiska i mynningen där det också är fritt vatten. Mynningsområdet var väldigt populärt i fjor, säger Roland Gottfridsson.

Utan senaste dagarnas iskyla de experterna spått ett ovanligt bra premiärfiske. Förra säsongen var det mycket lax i ån och stora fångster noterades. Under vintern har det varit väldigt mycket vatten, och fortfarande släpps det cirka hundra kubikmeter i sekunden förbi kraftverken.

För premiärdagen säger prognosen från Statkraft drygt 90 kubikmeter. Utan de höga flödena hade det blivit betydligt mer is.